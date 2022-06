Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 7 juin 2022. Le match nul de l’équipe de France contre la Croatie avec énormément de titis parisiens, Presnel Kimpembe capitaine et en mode patron, analyse de la charnière centrale du PSG et son avenir, Donnarumma et son rôle avec l’Italie.

Le Parisien revient sur le match nul concédé de l’équipe de France contre la Croatie (1-1) avec une équipe largement remaniée. Dans ce onze, on a pu retrouver six joueurs formés au PSG au coup d’envoi de la rencontre. Entre Maignan, Kimpembe, Guendouzi, Rabiot, Nkunku et Diaby, la formation Rouge & Bleu était mise à l’honneur. Les deux derniers cités ont deux ans d’écart et se sont surtout côtoyés chez les pros “mais ils parlent le même football” avec “une connexion parisienne qui les reliait”. Les deux joueurs « arrivaient à se trouve les yeux fermés » et « ont apporté le grain de folie et la verticalité qui a souvent fait défaut à la production tricolore en première période. » Adrien Rabiot a ouvert le score, et les trois derniers « Titis » cotés se sont congratulés immédiatement. Mike Maignan a été jugé irréprochable tandis que Presnel Kimpembe a réalisé un excellent match, lui qui était capitaine d’un soir. Le défenseur parisien a reçu la note de 7/10 avec ce commentaire : “Capitaine pour la première fois avec l’équipe de France, le Parisien a dégagé de l’autorité et a remporté de nombreux duels. Il sauve son camp grâce à un tacle sur une frappe de Budimir (18e). Une seule intervention mal négociée (80e) juste avant le pénalty. Averti en fin de match (85e).”

Les notes des joueurs de l’équipe de France selon Le Parisien : Maignan 7, Pavard 4, Saliba 5, Kimpembe 7, Digne 4,5, Tchouameni 5,5, Guendouzi 5, Diaby 6, Nkunku 6,5, Rabiot 6, Ben Yedder 5

Le Parisien rapporte que les récentes déclarations de Presnel Kimpembe, qui met la pression sur la nouvelle direction, ont “étonné le PSG”. Le quotidien explique que les dirigeants Rouge & Bleu ne veulent plus que ce soit les joueurs qui imposent leur timing au moment de l’arrivée de Luis Campos. Pour le décideur les choses sont claires : “le cadre est fixé par les dirigeants et les membres de l’effectif le respectent. En cas de désaccord, une solution sera trouvée, ce qui n’exclut pas une séparation. Il mène les négociations avec les joueurs selon son propre agenda et non l’inverse” peut-on lire dans le média local. Si la direction est “froissée” par ses propos, elle ne souhaite pas aujourd’hui se séparer de l’international français même s’ils auraient aimé discuter dans un cadre privé et non l’apprendre en conférence de presse. Par ailleurs les patrons parisiens reprochent à Marquinhos “une forme de panique” lorsque c’est tendu en Ligue des champions et pour le Français, ils “regrettent ses sauts de concentration qui le conduisent à rater des duels ou ne pas bien anticiper.” Tout ceci explique donc leur envie de recruter un nouveau défenseur central en plus de Sergio Ramos, qui devrait rester une saison de plus au PSG. L’ancien madrilène “a été adoptée par l’ensemble du vestiaire, qui loue son engagement sans faille et se délecte de ses précieux conseils.”

Dans son édition du jour, L’Equipe revient aussi sur la présence de six titis parisiens au coup d’envoi et le fait que les Bleus aient « une chance sur deux » d’inscrire un but par l’un d’entre eux. Les performances d’Adrien Rabiot, buteur hier soir, de Christophe Nkunku « actif » sur le front de l’attaque et la grosse solidité de Mike Maignan ont “pu faire naitre quelques regrets” aux dirigeants parisiens. Toute cette présence de joueurs formés dans le même club est un évènement inédit chez les Bleus. Le capitaine du soir, Presnel Kimpembe qui a honoré sa vingt-septième selection, était le capitaine de l’équipe du soir et “n’a pas été inhibé par l’enjeu il a fait preuve de solidité dans les duels et d’une concentration permanente. Sans doute se sentait-il investi d’un rôle de guide pour ses jeunes congénères. Des six Titis, pourtant, Kimpembe était celui qui promettait le moins pendant sa formation” écrit le quotidien sportif. Par ailleurs, Moussa Diaby est jugé comme le plus « sous-coté » des jeunes pousses de la capitale.

Le défenseur central du PSG a aussi reçu la note de 7/10, et a été élu meilleur français de la rencontre. “Le Parisien a été le meilleur défenseur tricolore en faisant preuve d’autorité. Il donne le ton avec un retour d’entrée sur Budimir (5e). Il surgit encore devant l’attaquant croate pour tacler sa frappe dans la surface (18e). Du même acabit en seconde période avec un « Presko » (46e, 56€, 58e). Il est averti pour un tacle sur Sucic (84e). Appliqué et vigilant jusqu’au bout en bon capitaine y compris dans les airs. Il a un peu flotté dans les dernières minutes comme sur la dernière action de Sucic parti dans son dos (90e+3).”

Les notes des joueurs de l’équipe de France selon L’Équipe : Maignan 6, Pavard 4, Saliba 4, Kimpembe 7, Digne 5, Tchouameni 4, Guendouzi 5, Diaby 5, Nkunku 6,5, Rabiot 6, Ben Yedder 5

L’Équipe fait un focus sur Donnarumma et le fait que les examens passés ce dimanche n’ont pas révélé de fracture au doigt alors qu’il est sorti sur blessure à la suite d’un gros duel avec Rudiger. Le journal rappelle qu’il souffrait d’une luxation du petit doigt en sortie de rencontre face à l’Allemagne (1-1). Le portier du PSG avait décidé de rester quoiqu’il arrive avec le groupe transalpin. « Gigio », lui, veut continuer à écrire son histoire, gagner des titres, participer à une Coupe du monde. Et chasser les records, évidemment : à 23 ans et trois mois, il compte déjà 44 sélections, contre 18 pour Buffon, le plus capé de l’histoire (176), au même âge.

Par ailleurs, Mauro Icardi a réagi sur ses réseaux sociaux à l’article de la Gazzetta dello Sport qui était un peu incisiv et souhaite rester au PSG. Selon les informations de L’Équipe, le PSG souhaiterait se séparer cet été de son attaquant argentin, il serait dans une liste d’indésirables.