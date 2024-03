Sorti à la pause par Luis Enrique, Kylian Mbappé a tous les projecteurs sur lui. Et sa situation est notamment suivie de très près en Espagne.

La fin d’aventure de Kylian Mbappé au PSG prend une tournure inattendue. Depuis l’annonce de son départ à son président et ses coéquipiers, l’international français n’a plus le statut de joueur intouchable aux yeux de Luis Enrique et est désormais traité comme n’importe quel autre joueur de l’effectif. Pour preuve, depuis son annonce de départ le 15 février dernier, le capitaine des Bleus n’a pas disputé une rencontre de Ligue 1 dans son intégralité : 38 minutes face au FC Nantes (0-2), 65 minutes contre le Stade Rennais (1-1) et 45 minutes lors de l’opposition face à son ancienne formation, l’AS Monaco (1-1). Et ce remplacement à la pause suscite de vives réactions notamment en Espagne. Si Luis Enrique a rappelé que c’était un simple choix sportif, l’attitude du joueur, tout sourire en survêtement et téléphone en main, fait grandement réagir depuis vendredi soir. Le fait de voir le capitaine du soir assister à la seconde période depuis les tribunes aux côtés de sa mère et non avec ses coéquipiers sur le banc agace fortement les supporters parisiens.

« Du jamais vu »

Et cette attitude est aussi commentée en Espagne, possible futur destination de Kylian Mbappé qui devrait rejoindre le Real Madrid libre à l’issue de la saison. Mais de l’autre côté des Pyrénées la presse ne comprend pas la gestion du PSG avec la star. Pour le quotidien AS, Luis Enrique « sanctionne » Kylian Mbappé en le faisant sortir à la mi-temps. Le quotidien madrilène revient aussi sur l’attitude du joueur après son remplacement : « Une règle tacite veut que les joueurs remplacés suivent la fin du match avec leurs coéquipiers sur le banc. Mais les caméras ont filmé Mbappé souriant et discutant au téléphone, comme si le match n’allait pas reprendre. Puis il a signé des autographes et on l’a vu en tribunes avec sa mère, loin de l’image de sérieux qu’un club souhaite voir chez ses joueurs en plein match. »

L’autre quotidien madrilène, Marca, se questionne aussi sur ce changement en disant même que c’est « du jamais vu. » Marca voit un nouveau signe de la part du Français dans le but de préparer son départ : « Il semble évident que Kylian Mbappé commence à préparer sa sortie. En attendant, le PSG va continuer à essayer de s’habituer à jouer sans lui. Avec le déplacement à San Sebastian, Luis Enrique va-t-il continuer à resserrer l’étau ? » En Catalogne, le quotidien Sport parle « d’une punition infligée par Luis Enrique » au champion du Monde 2018 et décrit « une image très curieuse » renvoyée par le PSG et son joueur.