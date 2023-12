La Tribune Auteuil de nouveau partiellement fermée

Le PSG a terminé son année 2023 par une victoire contre Metz au Parc des Princes. La prochaine fois qu’il retrouvera son stade, en championnat, il ne pourra pas compter sur certains de ses supporters.

Lors de la réception du FC Nantes pour le compte de la quinzième journée de Ligue 1 (2-1) le 9 décembre dernier, les Ultras du PSG ont fêté les 10 ans de l’un de leurs groupes, les Parias Cohortis. Pour cela, il avait été déployé de magnifiques tifos et utilisé des fumigènes et engins pyrotechniques. L’utilisation de ces derniers a été sanctionnée par la Commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel (LFP) hier soir.

La Tribune Auteuil partiellement fermé pour deux matches

Cette dernière a en effet décidé la fermeture pour les deux prochains matches du PSG au Parc des Princes en championnat des espaces dédiés aux groupes « LCC », « BERIZ », « UP », « PARIAS » et « K-SOCE TEAM » situés dans la tribune Auteuil du Parc des Princes. Cette sanction privera le club de la capitale d’une partie de ses supporters pour les rencontres contre Brest (19e journée) et Lille (21e journée). La Tribune Auteuil avait déjà été sanctionnée d’un huis clos cette saison, lors de la rencontre contre Strasbourg (3-0), le 21 octobre dernier, lors de la neuvième journée de Ligue 1 après les chants homophobes entonnés à la fin du large succès du PSG dans le Classico contre Marseille (4-0).