La Tribune Auteuil partiellement fermée pour une rencontre

Pour le match contre Lille demain soir, le PSG devra faire sans une partie de la Tribune Auteuil. En effet, elle a été sanctionnée d’une fermeture partielle pour une rencontre.

Demain soir (21 heures, beIN SPORTS 1), le PSG affronte Lille pour le compte de la dix-huitième journée de Ligue 1. Une rencontre qui doit permettre au club de la capitale de mettre la pression à Lens en reprenant la première place. Mais contre les Lillois, les Rouge & Bleu seront privés d’une partie de leurs supporters.

A lire aussi : PSG : Le CUP fait le bilan, calmement, de l’année 2025 historique

Infractions notées lors de PSG / Paris FC

En effet, la commission de discipline de la LFP a sanctionné la Tribune Auteuil d’une fermeture partielle de la tribune pour un match. La sanction prenant effet immédiatement, elle sera donc appliquée dès le prochain match du PSG à domicile en Ligue 1, la réception de Lille demain soir. La raison de la sanction ? L’usage d’engins pyrotechniques et expressions orales constatées lors du derby parisien le 4 janvier dernier (2-1), indique la commission de discipline dans son communiqué. Si la sanction n’avait pas été décidée à effet immédiat, elle aurait été purgée lors du Classico contre Marseille le 8 février prochain.



