Romain Mabille (CUP) : « Pour moi, on a plus de chance de rester au Parc des Princes que de partir »

Président du Collectif Ultras Paris, Romain Mabille a rappelé la position des ultras du PSG dans le dossier du futur stade.

Sur le toit de l’Europe après sa victoire finale en Ligue des champions, le PSG veut continuer à grandir. Et la prochaine étape sera de trancher pour le futur stade des Rouge & Bleu. Face à l’intransigeance de la maire Anne Hidalgo de vendre le Parc des Princes, le board parisien a décidé d’ouvrir d’autres possibilités avec la construction d’une nouvelle enceinte hors de Paris. Dans un long entretien accordé à Ici Paris Île-de-France, le président du Collectif Ultras Paris (CUP), Romain Mabille, a rappelé la position des ultras dans ce dossier. Il a aussi été questionné sur Luis Enrique et la relation avec Nasser Al-Khelaïfi. Extraits choisis.

Le départ du PSG du Parc des Princes ?

« On ne peut pas contester quelque chose qui n’existe pas encore. Depuis deux-trois ans, on s’est bien positionné, on a bien contesté tout ce qui était contestable. On a fait des communiqués et des banderoles. Tant qu’il n’y a pas les élections à la Mairie de Paris, on est dans le flou et on ne sait pas ce qui va se passer. Nous, en tant qu’association, on a pris les devants et on a rencontré des gens (des potentiels candidats à la Mairie de Paris) et on a discuté avec plein de gens. Faire des banderoles c’est important, mais ce n’est pas ça qui va changer les positions. Nous, on a été rassurés sur le sujet par le club et les élus. La volonté du club est de rester au Parc des Princes, faire des travaux et pouvoir y rester. Après, je sais qu’il y a d’autres choses qui se font en off. Aujourd’hui, le problème est la position de Madame Hidalgo, où elle voulait vendre puis ne plus vendre, et du Conseil de Paris. »

« Les 40M€ proposés par le PSG pour l’achat du Parc des Princes ? Ce n’est pas ce qu’on m’a dit. Je ne sais pas si le PSG a proposé plus que 40M€ mais ce n’est pas le prix et la proposition qui ont posé problème. C’est un revirement politique total qui a fait que les choses ficelées ne le sont plus. Au club, on me dit que la principale volonté est de rester au Parc des Princes. Pour les potentiels candidats (à la Mairie de Paris), il est hors de question que le PSG se trouve en-dehors de Paris et qu’ils vont trouver une solution. On attend que les programmes sortent et que chaque candidat avec lesquels on a parlé se positionne. Et on verra ce qu’il y aura dedans. S’il faut prendre positions, on les prendra. Nous, on a été clair là-dessus, le PSG, c’est au Parc des Princes, il est hors de question qu’on prenne une autre option. Ça fait partie de l’histoire du club, on n’envisage rien d’autres. Si on doit aller plus loin, on ira plus loin avec une vraie manifestation. Je ne dis pas que je n’ai pas d’inquiétude mais quand je parle avec toutes les personnes, pour moi, on a plus de chances de rester au Parc des Princes que de partir. J’ai vu Poissy et Massy, tout le monde joue son jeu en fait, nous, on est au milieu de ça. Ça ne nous intéresse pas de savoir qui va gagner de l’argent, nous, ce qui nous intéresse c’est que le PSG joue au Parc des Princes. On veut que le PSG reste au Parc, c’est non-négociable pour nous. »

Luis Enrique

« Il a ce charisme et cette simplicité d’homme qui forcent le respect. On a des retours de tout le monde sur ce qu’il fait au quotidien. Il se comporte bien avec tout le monde, et pas forcément qu’avec les ultras. Que ce soit avec un enfant, un vieux, un jeune, il a cette simplicité et on se reconnaît à travers lui. On avait eu ce problème par le passé où on ne se reconnaissait ni dans l’équipe ni dans les entraîneurs. Là, on a un entraîneur qui nous ressemble et qui rassemble. On est fier de lui et on est contents d’avoir de bonnes relations. On est contents de lui avoir fait confiance dès le début, même s’il y avait plein de gens qui l’avaient enterré avant les résultats. Depuis qu’il est arrivé, c’est tout un processus qui fait que la relation se passe très bien. Il a tout notre respect et notre estime. Il a réussi à amener le club là où personne ne l’avait amené. »

Les relations avec Nasser Al-Khelaïfi

« On a été amené à discuter plusieurs fois avec lui, sans forcément avoir de rendez-vous et c’est vrai que la situation s’est beaucoup améliorée. Ça se passe bien avec la direction et avec le club. Sur les sujets qui nous tenaient à coeur, on a été entendus. Tout le monde marche dans le même sens. Aujourd’hui, on a le sentiment et la conviction d’avoir un président qui nous écoute, qui fait beaucoup pour ses supporters, qui les respecte et qui les met en valeur quand il faut. On est contents de la situation actuelle. Les moments où on a discuté avec lui, c’était vachement positif. »