Ce vendredi soir, le PSG s’est incliné devant ses supporters face à Nice (2-3, 5e journée de Ligue 1). Un revers qui acte le pire démarrage rouge et bleu sous l’ère QSI.

Après deux nuls consécutifs et autant de victoires, la 5ème journée de Ligue 1 a vu le PSG connaître sa première défaite de la saison. Les hommes de Luis Enrique, auteurs d’une prestation très moyennes dans l’ensemble, on fait face à des Niçois bien mieux organisés. Surtout, coutumier du fait face au club de la capitale, Terem Moffi s’est présenté comme le grand homme de cette confrontation avec un superbe doublé et une offrande pour Gaëtan Laborde à la clé. Kylian Mbappé, double buteur lui aussi, n’aura donc pas permis aux siens de sortir indemnes de ce match.

Paris ne compte que 8 points après ses 5 premiers matches de la saison en Ligue 1 (2 victoires, 2 nuls, 1 défaite), son plus bas total sous l’ère QSI. Diesel. pic.twitter.com/StpIPfR18i — OptaJean (@OptaJean) September 15, 2023

Seul Paul Le Guen a fait pire

Conséquence de quoi, le PSG ne compte que huit points après cinq journées. Un bilan loin d’être fameux mais qui est assez compréhensible étant donné les nombreux changements au sein de l’effectif parisien durant l’intersaison. Reste que ce démarrage est le pire sous l’ère QSI, nous indique OptaJean. Il faut ainsi remonter à septembre 2007 pour avoir trace d’un démarrage plus poussif encore. C’était alors Paul Le Guen qui tenait la barre et son PSG ne comptabilisait que six petites unités après cinq journées à l’époque.