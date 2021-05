La valeur de Mbappé augmente encore selon KPMG

Kylian Mbappé n’a que 22 ans mais il est déjà la star du football la plus chère. Il était, il le reste. Et sa cote augmente malgré la crise sanitaire et économique actuelle. Ainsi, l’attaquant sous contrat avec le PSG jusqu’en 2022 valait 185 millions d’euros en début d’année selon une étude du cabinet KPMG Football Benchmark, et maintenant (à la date du 20 avril 2021) c’est 189M€. Le numéro 7 parisien ne devance plus Harry Kane (125 millions d’euros) mais Erling Haaland. Le buteur norvégien déboule en deuxième position avec une progression de +21M€. L’attaquant du Borussia reste cependant loin de Kylian Mbappé avec une valorisation de 131M€.

Le top 5 selon KPMG au 20/4/2021 :