Le PSG opposé à une participation aux JO de Mbappé, Dagba et Kalimuendo (LP)

Sans cesse sollicité en club et en sélection dans un calendrier surchargé, Kylian Mbappé a très peu de chances de participer aux JO de Tokyo l’été prochain, aussi excitant soit le rendez-vous. Même si l’attaquant du PSG de 22 ans figure – comme Colin Dagba habitué des espoirs ou Arnaud Kalimuendo – dans une liste élargie de 86 noms pour les Jeux Olympiques, on ne verra à priori pas KM au Japon du 22 juillet au 7 août. Le PSG s’y oppose, rapporte d’ailleurs leparisien.fr. Logique puisque le joueur n’a déjà pas coupé l’été dernier et n’aurait que onze jours de récupération entre l’Euro 2021 et les JO si les Bleus allaient au bout du Championnat d’Europe des nations. Aujourd’hui il y a donc bien peu de chances de voir sur la liste de Sylvain Ripoll (18 joueurs + 4 réservistes) fin juin le champion du monde 2018. Quid de Dagba et de Kalimuendo ? Même traitement, ils seront retenus par le PSG, assure le média francilien. D’autant plus que le club n’est pas contraint par les règlements à libérer ses joueurs pour les JO.