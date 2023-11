Ce soir, le PSG s’est imposé contre Montpellier en ouverture de la onzième journée de la Ligue 1 (3-0). Les Parisiens ont réalisé une très belle performance avec à la clé trois beaux buts inscrits par Lee Kang-In, Warren Zaïre-Emery et Vitinha. À l’issue de la rencontre, Luis Enrique s’est présenté en conférence de presse. La victoire, les louanges à Lee Kang-In, l’hommage à son adversaire du soir, il a évoqué plusieurs sujets dans des propos relayés par Le Parisien.

Cinq victoires de suite

« Je crois que c’est ce qu’on cherche, d’avoir les meilleurs résultats et de les avoir avec notre idée de jeu. Ce que je vois est positif et l’objectif est de continuer à être efficace et améliorer nos performances. »

Satisfait du contenu ?

« Sans aucun doute. Je dois vous dire que je pense avoir vu la plus belle équipe au Parc des Princes. Montpellier est une équipe qui m’a beaucoup plu. Ils ont des joueurs de qualité. C’est dur de trouver des espaces. Nous avons profité de marquer dès notre première occasion, ce qui nous a calmés un petit peu.«

Le début de saison de Kolo Muani

« Il a été décisif dans tous les matches qu’il a joués comme Ramos et Asensio. C’est un joueur dynamique qui peut jouer dans plusieurs positions. Je suis vraiment content de mes numéros 9. Randal a aussi une mentalité top.«

Trois buts venus du couloir droit avec Achraf Hakimi et Ousmane Dembélé : quelles sont les consignes que vous leur donnez défensivement et offensivement ?

« Les consignes sont les mêmes défensivement que pour les autres : il faut courir dans tous les sens, là où il y a besoin, là où il y a des espaces à boucher. L’attitude de l’équipe est la même. La qualité offensive des deux ne laisse aucun doute : ils s’entendent mieux chaque jour.«

Lee Kang-In

« C’est un joueur qui a joué en Espagne depuis longtemps, que je connais très bien. C’est un recrutement magnifique de la part de Luis Campos et du club, j’ai beaucoup de chance de l’avoir. C’est un joueur qui est très attirant pour n’importe qui. Il résiste au pressing, il prend de bonnes décisions, il marque des buts… Il a cette faim de jouer, c’est très important pour ce genre de joueur.«

