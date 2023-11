Skriniar : « Warren Zaïre-Emery est un joueur incroyable »

En ouverture de la 11e journée de Ligue 1, le PSG s’est largement imposé contre Montpellier au Parc des Princes (3-0). Un succès qui lui permet de prendre provisoirement la tête du championnat.

En difficulté depuis le début de la saison, Milan Skriniar a certainement joué l’un de ses meilleurs matches sous le maillot du PSG ce soir lors de la large victoire contre Montpellier en ouverture de la onzième journée de Ligue 1 (3-0). Présent en zone mixte, le défenseur central slovaque a été questionné sur son coéquipier Warren Zaïre-Emery, encore une fois brillant sur le terrain et buteur après une subtile talonnade d‘Ousmane Dembélé, son deuxième but en deux matches. Et le numéro 37 du PSG a tressé des louanges au titi.

« J’ai de plus en plus de confiance »

« Je pense qu’on a fait un bon match. On a marqué, on a gagné, on doit continuer comme ça. Nous travaillons tous les jours pour être premier, même si Nice joue demain (dimanche, NDLR). On a analysé le match de Newcastle. On continue de travailler pour nous améliorer. Nous avons des joueurs offensifs de grande classe. Warren (Zaïre-Emery) est un joueur incroyable, il est très jeune, Kang-In Lee aussi, salue le défenseur du PSG dans des propos relayés par RMC Sport. J’ai été surpris quand je suis arrivé. Aujourd’hui, on est heureux, mais dès demain, on va travailler pour préparer Milan. Je me sens bien. J’ai de plus en plus de confiance, on est un bon groupe de joueurs. Ma famille est très heureuse ici.«