L’AC Milan défait par la Juve avant d’affronter le PSG

Ce mercredi soir, le PSG défie l’AC Milan dans son antre. Une échéance, du reste, assez mal préparée par des Lombards qui n’ont eu d’autres choix que de s’incliner face à la Juventus.

Le PSG reste sur un revers cinglant 1-4 du côté de Newcastle en Ligue des Champions. La réception du Milan ce mercredi soir, dans le cadre de la 3e journée de la phase de poule, sera donc l’occasion de renouer avec le succès européen pour les Parisiens. Surtout que les visiteurs n’ont, pour leur part, pas vraiment débuté leur campagne de la meilleure des façons avec deux nuls 0-0 en deux sorties.

L’expulsion de Thiaw, le tournant de ce match

Et si les hommes de Luis Enrique l’ont emporté avant ce choc, ce n’est pas le cas des Lombards. Alors certes, l’opposition était un chouïa plus complexe sur le papier puisque c’est la Juventus qui s’est présentée sur la pelouse de San Siro, reste qu’Olivier Giroud et ses partenaires n’ont eu d’autre alternative que celle de la défaite. Il faut dire que l’expulsion de Malick Thiaw, juste avant la pause, n’a nullement arrangé les affaires de Stefano Pioli. Et c’est finalement Manuel Locatelli, après un jeu de billard, qui a délivré la Vieille Dame, actant un succès précieux sur la plus petite des marges (0-1). Avec ce revers, l’AC Milan laisse l’Inter seul aux commandes de la Serie A après 9 journées et voit la Juve se rapprocher à une petite unité (21 pts contre 20).