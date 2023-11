Auteur d’un début de saison éblouissant, Achraf Hakimi excelle sous les ordres de Luis Enrique. Heureux de la situation, l’agent du Marocain dévoile que des discussions entre le joueur et le PSG sont déjà prévues pour évoquer une prolongation de contrat.

Une réelle atmosphère de confiance s’est installée entre le PSG et Achraf Hakimi cette saison. Ce qui n’était pas vraiment le cas les saisons passées. Arrivé en 2021, le Marocain a mis du temps à comprendre l’ambition du projet parisien, jonglant entre entraîneurs et philosophie financière. Une philosophie qui avait poussé Alejandro Camano, l’agent du latéral droit, de s’exprimer et faire part cet été, des interrogations sur le futur d’Hakimi dans la capitale : « Si le Real veut Achraf, logiquement nous l’écouterons, si vous lui demandez, vous verrez qu’il est un fan de Madrid. Quand le PSG aura un entraîneur et qu’il communiquera sur son projet, nous verrons. »

Mais depuis l’arrivée de Luis Enrique, la vie au club a pris un tout autre tournant. Complètement épanoui dans le projet de l’entraîneur espagnol, Achraf Hakimi se voit rester à Paris. Au micro de PlayTV, Alejandro Camano est revenu sur ses derniers propos en déclarant son amour pour la situation de son joueur au club : « Je peux garantir que le Paris Saint-Germain parle de la possibilité de continuer avec Hakimi pendant longtemps. Il a rendu les fans de l’Inter heureux dans le passé mais je pense que c’est une histoire terminée », a-t-il affirmé. Une porte ouverte à une prolongation qui devrait rassurer les supporters. Avec 4 buts et 4 passes décisives depuis le début de saison, le défenseur se montre comme indispensable sur, mais aussi en dehors du terrain.

🚨🇲🇦 Achraf Hakimi’s agent Camano: “I can guarantee that Paris St Germain are talking about possibility of continuing with Hakimi for a long time”.



