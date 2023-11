En grande forme avec le PSG depuis quelques matches, Lee Kang-In performe aussi avec sa sélection de Corée du Sud.

Lee Kang-In continue sur sa lancée. Depuis plusieurs matches, le joueur de 22 ans est un titulaire en puissance au PSG. Et l’ancien Majorque a montré de belles chose lors de ses récentes sorties avec 2 buts et 1 passe décisive. Et pendant cette trêve internationale, l’international sud-coréen reste sur la même lignée que ses dernières prestations.

À voir aussi : Édito CS – Le conseil de classe du début de saison des milieux de terrain

Un but et une passe décisive pour Lee Kang-In

Pour son premier match des éliminatoires à la Coupe du monde 2026, la Corée du Sud affrontait Singapour à Séoul. Grand favori de cette poule, les Guerriers Taeguk se sont largement imposés grâce à une belle prestation du joueur du PSG, positionné juste derrière l’attaquant dans un schéma en 4-1-4-1. Auteur d’une belle passe décisive sur l’ouverture du score de Cho Gue-Sung juste avant la pause (44′), Lee Kang-In a inscrit une superbe frappe en fin de rencontre (85′) pour parachever la belle victoire de sa sélection (5-0). Hwang Hee-Chan (49′), Son Heung-min (63′) et Hwang Ui-jo (68′) sont les autres buteurs de la rencontre. La Corée du Sud s’empare de la première place du groupe juste devant la Chine, tombeuse de la Thaïlande (2-1). Les joueurs de Jürgen Klinsmann affronteront la Chine mardi prochain (13h).

Le groupe C

Corée du Sud – 3 pts (+5) Chine – 3 pts (+1) Thaïlande – 0 pt (-1) Singapour – 0 pt (-5)