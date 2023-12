Critiqué depuis plusieurs jours sur son exclusion face au Havre lors de la précédente journée de championnat, l’agent de Gianluigi Donnarumma se livre sur le traitement de son joueur.

Depuis son exclusion face au Havre le week-end dernier, les médias et les supporters se déchaînent sur Gianluigi Donnarumma. Souvent critiqué pour son niveau irrégulier et ses bourdes lors des grandes rencontres, le nom du gardien de but revient souvent dans les remises en question autour du collectif et des défaites parisiennes. Cette fois, c’est son manque de contrôle balle au pied qui revient sur la table. Exclu à la dixième minute pour une faute en dehors de la surface sur un havrais, l’Italien a encore une fois montré ses limites. C’en est trop pour les supporters qui en viennent même à faire planer le doute sur la place du portier dans le onze titulaire.

« Gigio est serein »

Face aux critiques, l’agent de Gianluigi Donnarumma, Enzo Raiola, s’est exprimé au micro de Corriere Dello Sport sur la situation de son joueur : « Je suis très heureux du désordre qui s’est créé autour de lui après le carton rouge contre Le Havre. Je comprends que lorsqu’un événement rare se produit, comme l’apparition de la comète de Halley, cela crée des remous. Il a été exclu après 400 matches en tant que professionnel et nous devons en parler, je le dis dans un sens ironique. Le dernier rouge remonte à ses 15 ans, il jouait à Viareggio. Gigio est serein. Il faut évaluer l’état émotionnel, le stress. Il a déjà joué 25 matches, parfois dans des conditions environnementales difficiles. Chaque match est décisif entre la Ligue des champions et l’équipe nationale. »