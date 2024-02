L’agent de Khvicha Kvaratskhelia évoque un intérêt du PSG

Avec le départ de Kylian Mbappé, le PSG va devoir se renforcer cet été. Le nom de Khvicha Kvaratskhelia pourrait revenir dans l’actualité parisienne. Son agent a évoqué un intérêt du PSG pour son joueur.

Kylian Mbappé, qui arrive en fin de contrat le 30 juin, a décidé de quitter libre le PSG. L’attaquant a annoncé son départ à son président et à ses coéquipiers il y a quelques jours. Pour le remplacer, le PSG ne voudrait pas tout miser sur une seule grande star. Depuis la divulgation du choix de l’international français, plusieurs noms ont été associés au club de la capitale. Victor Osimhen, Mohamed Salah ou bien encore Rafael Leao. Celui de Khvicha Kvaratskhelia, annoncé dans le viseur des dirigeants parisiens l’été dernier, n’est pas encore ressorti.

« Tout sera plus clair au mois de mai »

L’international géorgien (23 ans), auteur d’une très belle saison la saison dernière sous le maillot de Naples (43 matches, 14 buts, 17 passes décisives) et élu meilleur joueur de la Série A, est un peu plus en difficulté lors de cet exercice 2023-2024 avec six réalisations et cinq offrandes en 33 matches. Dans une interview accordée au média Championat, son agent, Mamuka Dzhugelia, a évoqué les intérêts de club comme le PSG et le FC Barcelone pour son joueur. « Bien sûr qu’il y a des offres de la part des grands clubs. Regardez-le ! Comment pourrait-il en être autrement ? Tout sera plus clair au mois de mai. »