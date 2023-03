PSG : La piste Kvaratskhelia s’éloigne

Le PSG devrait être actif dans les prochains mois sur le marché des transferts et les pistes se multiplieront, pendant que d’autres s’éloigneront. C’est le cas de celle menant à Khvicha Kvaratskhelia. Le joueur du Napoli voit sa cote grimper mais devrait poursuivre l’aventure avec l’actuel leader de Série A.

En Série A, le Napoli réalise une bonne saison et semble se diriger tranquillement vers le Scudetto. Grâce à ses performances, le club italien permet à ses individualités de briller et attirer les plus gros clubs européens à leurs pieds. En ce sens, le Paris Saint-Germain serait dans le coup et souhaiterait se renforcer avec l’attaquant Victor Osimhen puis le défenseur central Sud-Coréen, Kim Min-jae. C’est en tous cas ce qu’affirment nos confrères de Foot Mercato. Ces derniers évoquent également, en ce mercredi 29 mars, le cas Khvicha Kvaratskhelia. L’attaquant géorgien de 22 ans est la star du moment sur le Vieux Continent. Il réalise une saison à 14 buts et 16 passes décisives en 30 matchs toutes compétitions confondues. Cependant, contrairement à ses deux coéquipiers cités précédemment, « Kvara » n’entre lui pas dans les plans du Paris Saint-Germain. En effet, un an après son arrivée à Naples, il s’apprêterait à signer un nouveau bail. Le joueur ajouterait une saison à son contrat et devrait donc être lié au Napoli jusqu’en 2028. L’occasion pour lui de voir son salaire passer de 1M€ à 2,5M€ annuel. Avec les bonus, ses émoluments pourraient même atteindre les 4M€ par an. A titre de comparaison, le joueur le mieux payé de l’effectif de Naples, Victor Osimhen, perçoit un salaire de 5M€ par an. Une politique salariale qui permet au club d’Aurelio De Laurentiis de ne pas s’envoler en terme de salaire. Si celle-ci peut paraître stricte, elle permet tout de même à une écurie comme le Napoli de préserver ses talents des saisons supplémentaires.

Pour l’avenir, Foot Mercato avance que l’actuel leader de Série A s’ouvrira à un départ de son attaquant géorgien seulement à partir de 2024. La somme réclamée sera d’au moins 100 millions d’euros. A ce niveau, les dirigeants napolitains resteront maître du destin tant aucune clause libératoire n’est inclus dans le contrat de Khvicha Kvaratskhelia.