Pour sa première avec le PSG, Arnau Tenas a impressionné face au Havre (0-2). Des qualités qui étaient déjà perceptibles depuis sa formation au FC Barcelone.

Arnau Tenas se souviendra pendant longtemps de sa première dans l’élite du football. Gardien remplaçant au Havre, le portier de 22 ans a dû prendre la relève de Gianluigi Donnarumma, expulsé après 9 minutes de jeu au Stade Océane. Et pour sa première sous le maillot parisien, l’Espagnol a brillé avec sept parades mais surtout une belle qualité dans ses relances au pied.

« Que les amoureux du PSG ne s’inquiètent pas, Arnau va affronter ce défi sans aucune difficulté »

Interrogé par RMC Sport, son ancien formateur au FC Barcelone, Aureli Altimira, n’a pas été surpris par le niveau affiché par Arnau Tenas : « On a vu le match et c’était certain qu’il allait répondre au défi car c’est un gardien avec des qualités… Et surtout un caractère impressionnant pour être portier. A-t-il été surpris par son match et ses parades ? Non, non car Arnau a tout pour lui. Naturellement, on aimerait qu’il soit un peu plus grand (1m85), mais c’est un gardien tellement complet. Il sait jouer avec les pieds, il est puissant pour aller en l’air, il a une personnalité contagieuse pour ses coéquipiers… Il a toujours été très aimé dans les vestiaires dans lesquels il a été (…) Je suis convaincu que s’il joue et qu’il a de la continuité, et ce sera difficile évidemment car il a comme concurrents de très grands gardiens internationaux, mais s’il doit jouer, le costume ne sera pas trop grand pour lui. En plus, l’entraîneur du PSG aime les gardiens dans le style d’Arnau qui peuvent jouer avec les pieds. Que les amoureux du PSG ne s’inquiètent pas, Arnau va affronter ce défi sans aucune difficulté. »

Mais surtout, Aureli Altimira confirme qu’Arnau Tenas a les critères pour répondre au style de jeu prôné par Luis Enrique : « C’est très clair. C’est un gardien spécial. J’ai connu beaucoup de gardiens au centre de formation et en équipe première avec Pep Guardiola et Tito Vilanova. Les gardiens venaient de toute l’Europe, du monde entier. Et croyez-moi, des gardiens qui savent jouer parfaitement avec le pied droit, le pied gauche… pfff… Ils se comptent sur les doigts d’une main et croyez-moi, Arnau en fait partie. » Le portier de 22 ans aura la possibilité de confirmer cette belle impression face au FC Nantes ce samedi (21h).