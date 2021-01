Offensif contre le PSG en pleine campagne électorale pour retrouver la présidence du FC Barcelone à compter du 7 mars, Joan Laporta (58 ans) est invité par L’Equipe à s’exprimer dans ses colonnes.

L’ancien président du Barça de 2003 à 2010 entend conserver Lionel Messi. “On devra lui soumettre une proposition financière adaptée aux possibilités du club, mais il faudra aussi être très convaincant quant au projet sportif”, commente Joan Laporta. “Un club qui a beaucoup d’argent n’est pas certain de gagner la Ligue des champions, ce n’est pas une garantie. Vous avez un bon exemple de cela dans votre pays…“ Et il poursuit : “J’ai toujours suivi avec attention l’évolution du PSG. J’ai été surpris et déçu (par les propos de Leonardo). J’entends parfaitement qu’un joueur dise qu’il veut jouer avec Leo Messi. Moi aussi j’aimerais jouer avec lui ! Mais qu’un représentant du club le dise, je trouve que c’est déplacé, cela montre leur manque d’expérience à ce niveau. Il leur reste beaucoup à apprendre dans le monde du football. […] Je ne sais pas s’ils peuvent recruter Messi. Peut-être que oui s’ils continuent à passer outre les normes du fair-play financier…“

Des propos qui vont certainement tendre un peu plus les retrouvailles entre Barcelone et le PSG. A la perspective du choc, Joan Laporta clame un “Allez Barça !” (en français). Et lance : “Il n’y a qu’un Messi et jusqu’à preuve du contraire, il joue au Barça. J’espère que ce sera un duel lors duquel Messi livrera un récital digne de ceux auxquels il nous a habitués, pour que l’on se qualifie pour les quarts de finale. […] J’ai hâte d’être président pour vivre ce genre de soirées. Comme ils ont repoussé les élections, malheureusement, je ne pourrai pas être en tribune pour le match aller à Barcelone, mais j’espère bien assister au retour à Paris, qui est une ville que j’adore, trois jours après les élections.“