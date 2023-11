L’appel du CUP aux supporters du PSG pour Newcastle

Ce soir (21 heures, Canal Plus Foot, RMC Sport 1), le PSG reçoit Newcastle. Le club de la capitale doit s’imposer afin de se rapprocher d’une qualification. Pour cela, il pourra compter sur ses supporters.

Le PSG est deuxième de son groupe de Ligue des champions, un point derrière le Borussia Dortmund. Il compte également un point d’avance sur l’AC Milan et deux sur Newcastle, son adversaire du soir. Après la déculottée au match aller, les Parisiens doivent absolument s’imposer s’ils veulent voir les huitièmes de finale de la compétition. Au Parc des Princes, depuis le début de la campagne européenne, c’est deux victoires, cinq buts marqués et aucun encaissé. Comme à chaque match à domicile, les supporters parisiens vont pousser leur équipe à tout donner pour aller cette précieuse victoire. Les Ultras du PSG, le Collectif Ultras Paris, ont lancé un appel à tous les supporters qui seront présents au Parc ce soir.

« Ils auront besoin de tout le Parc des Princes«

Dans un communiqué, le CUP demande en effet que dès l’échauffement, les supporters du PSG fassent ressentir sa ferveur aux joueurs. « Demain soir (ce soir, NDLR), le Paris Saint-Germain, notre Paris Saint-Germain, reçoit les Anglais de Newcastle pour la cinquième journée de la phase de poules de la Ligue des champions. Après la claque reçue au match aller, nos joueurs se doivent de réagir afin de laver cet affront. Pour cela, ils auront besoin de tout le Parc des Princes, et pas seulement du virage Auteuil. Il est important de rentrer dès l’ouverture des portes pour qu’à l’échauffement, nos joueurs ressentent la ferveur du peuple parisien, assène le Collectif Ultras Paris. C’est dans ces soirées, de matches couperets, que le PSG a écrit ses plus belles lettres de noblesse et demain (aujourd’hui, NDLR), ce match sera non seulement décisif pour la qualification en huitièmes de finale, mais également l’aboutissement du travail accompli par l’équipe depuis le début de la saison. Tous ensemble, plus que jamais, nous appelons à la mobilisation Parisienne ! Nous demandons à nos joueurs de se surpasser et d’aller au bout d’eux-mêmes. Comme demandé par notre coach en conférence de presse, faisons résonner les travées du Parc des Princes comme jamais. Chaque supporter aura un rôle majeur à jouer demain soir, c’est notre devoir à tous d’être mobilisé pour porter notre équipe vers la victoire. De la première à la 90 minutes, faisons trembler les Anglais. Allez Paris.«