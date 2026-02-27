Marc Bollengier

L’arbitre de la rencontre entre Le Havre et le PSG désigné

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas27 février 2026

Samedi soir (21h05, Ligue 1 +), le PSG se déplace au Havre dans le cadre de la 24e journée de Ligue 1. L’arbitre de cette rencontre a été désigné.

Après s’être qualifié dans la douleur pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions mercredi soir contre l’AS Monaco (5-4 au cumulé), le PSG retrouve les terrains demain soir avec un déplacement au Havre dans le cadre de la 24e journée de Ligue 1. Face aux Havrais, les Parisiens voudront s’imposer pour conserver leur place de leader, récupérée la semaine dernière au dépend des Lensois. L’arbitre de cette rencontre entre Havrais et Parisiens a été désigné. Il s’agit de Monsieur Marc Bollengier

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Il a déjà arbitré les deux équipes cette saison

L’homme en noir de 34 ans sera assisté par Thomas Luczynski et Yannick Boutry. Geoffrey Kubler officiera en tant que quatrième arbitre. La VAR a été confiée à Romain Lissorgue et Pierre Gaillouste. Monsieur Bollengier a arbitré une rencontre du PSG cette saison, sa large victoire contre Rennes sur la pelouse du Parc des Princes lors de la 15e journée de Ligue 1 le 6 décembre dernier (5-0). Il a été au sifflet de deux matches du Havre, sa défaite contre Lyon lors de la 16e journée (1-0) et son nul contre Monaco (0-0, 19e journée). En 13 rencontres arbitrées cette saison, Marc Bollengier a distribué 63 cartons jaunes, deux cartons rouges directs et sifflé sept penaltys.

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Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas27 février 2026

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