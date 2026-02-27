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Le PSG Handball s’offre une victoire importante en EHF Champions League

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas27 février 2026

Hier soir, le PSG Handball affrontait Szeged en EHF Champions League. Dans un match haletant, les Parisiens se sont offert une précieuse victoire (29-28).

Pour poursuivre l’aventure en EHF Champions League, le PSG Handball se devait absolument de s’imposer contre Szeged à Coubertin hier soir lors de la 12e journée de la phase de poules de la compétition européenne. Et les Parisiens ont bien compris, eux qui dominent le début de match et qui prennent rapidement quatre buts d’avance (5-1, 5e). Durant une grande partie de la première mi-temps, le PSG Handball va réussir à maintenir une avance entre trois et quatre buts, cette dernière montant même à cinq (10-5, 15e). Mais les visiteurs ne vont pas se laisser faire et réussir à revenir à égalité à 10 minutes de la fin du premier acte (12-12, 20e) passant même devant (12-13, 22e) avant de se détacher un peu (12-15, 25e). Le PSG Handball, après un coup de mou, réussira à recoller à un but à la mi-temps (14-15).

Le PSG Handball poursuit sa très bonne saison en Liqui Moly Starligue
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Le PSG Handball qualifié pour les barrages

En début de seconde période, les deux équipes vont se rendre coup pour coup et l’écart, en faveur de Szeged, ne sera que d’un but pendant les dix premières minutes du second acte. Les Parisiens vont réussir à repasser devant à la 40e grâce à un but d’Elohim Prandi (20-19). En confiance, le PSG Handball va réussir à maintenir une avance de deux buts lors des dix minutes suivantes (23-21, 45e). Une avance qui va même passer à plus trois (24-21, 47e). Mais comme en première mi-temps, les visiteurs ne vont pas lâcher et réussir à revenir plusieurs fois à un but du PSG sans jamais réussir à repasser devant. Les Parisiens s’imposent d’un petit but (29-28) et valident leur qualification pour les barrages de l’EHF Champions League. Il restera deux matches européens face à Pelister (4 mars) et Magdebourg (11 mars), pour tenter de viser la meilleure place possible. Avant cela, le PSG se déplace à Dijon dimanche après-midi en Liqui Moly Starligue. Dans ce match contre Szeged, Elohim Prandi a brillé en attaque avec huit buts, tout comme Kamil Syprzak (7 buts) et Yahia Omar (7 buts). Dans les buts, Jannick Green a aussi brillé avec onze arrêts. 

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Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas27 février 2026

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