L’arbitre de la rencontre entre le PSG et Lyon dévoilé

Après la trêve internationale, le PSG va retrouver la Ligue 1 cette semaine avec la réception de Lyon dans le cadre de la 29e journée. L’arbitre de la rencontre a été désigné.

Après sa défaite contre Rennes (0-2), le PSG va retrouver la Ligue 1, et le Parc des Princes, dimanche soir (20h45, Prime Video) avec un nouveau choc contre Lyon dans le cadre de la 29e journée. Dans sa quête de 11e titre de Champion de France, qui ferait de lui le seul recordman en championnat de France, il se doit de l’emporter contre les Lyonnais. Ce mardi, le nom de l’arbitre de cette rencontre a été dévoilé. Il s’agit de Monsieur François Letexier.

Il était déjà au sifflet au match aller

Il sera assisté par Mehdi Rahmouni et Thomas Luczynski. Pierre Gaillouste officiera en tant que quatrième arbitre. La VAR a été confiée à Hamid Guenaoui et Stéphane Bré. Cette saison, il a arbitré deux fois le PSG. Lors du match aller entre les deux équipes remporté par les Rouge & Bleu grâce à un but de Lionel Messi (0-1, 8e journée, 18 septembre) et lors de l’élimination contre Marseille en huitième de finale de Coupe de France (2-1). Il a aussi été arbitre de trois rencontres de Lyon. Le match aller, donc, lors de la défaite contre Marseille en Ligue 1 (14e journée, 1-0) et la victoire à Troyes (1-3, 22e journée). En 15 matches de Ligue 1 cette saison, Monsieur Letexier a distribué 58 cartons jaunes, un rouge et sifflé six penaltys.