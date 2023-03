Les jours de Christophe Galtier au PSG pourraient être compter. Et en cas de départ, un premier prétendant pourrait d’ores et déjà se positionner.

La direction du PSG va devoir trancher. Après une saison décevante sur de nombreux points, le duo Galtier – Campos serait sur la sellette. Il reste encore dix matches avant la clôture de la Ligue 1 version 2022-2023 et une fois que l’épilogue hexagonal aura lieu, il sera temps de prendre une décision. Plusieurs noms ont émergé pour potentiellement remplacer le technicien de 56 ans sur le banc rouge et bleu : Thiago Motta, José Mourinho en passant par Roberto Mancini plus récemment. Dans le sens inverse, la presse britannique fait aujourd’hui état d’un intérêt de Tottenham pour Christophe Galtier.

Tottenham pense à Galtier

En effet, Tottenham a décidé de limoger Antonio Conte, à l’instar du Bayern Munich avec Julian Nagelsmann. D’ailleurs, le second cité fait partie de la short-list des Spurs pour prendre la succession de l’ancien coach de la Juventus. Mais un autre nom est avancé ce jour par l’Evening Standard. Ce nom, c’est celui de Christophe Galtier. L’option serait ainsi sérieusement étudiée par la direction londonienne, au même titre que celles menant au coach allemand de 35 ans. Néanmoins, au vu des potentiels points de chute qui pourraient s’offrir, le Real Madrid et le PSG étant cités dans cet article, il pourrait décider de prendre son temps avant d’accepter un nouveau poste. On attend désormais avec impatience les décisions du board francilien avec son coach…..