L’arbitre de la rencontre entre le PSG et Reims dévoilé

Après sa victoire et sa qualification en quarts de finale de la Ligue des champions contre la Real Sociedad (1-2), le PSG retrouve le chemin des terrains dimanche après-midi (13 heures, Prime Video, Canal Plus Foot) contre le Stade de Reims – au Parc des Princes – pour le compte de la 25e journée de Ligue 1. Une rencontre qui doit permettre au club de la capitale de retrouver la victoire en championnat, lui qui reste sur deux matches nuls consécutifs. Ce match contre les Rémois sera arbitré par Willy Delajod.

Arbitre du match aller

L’homme en noir de 31 ans sera assisté par Philippe Jeanne et Erwan Finjean. Abdelatif Kherradji officiera en tant que quatrième arbitre. La VAR a été confiée à Pierre Gaillouste et Cyril Gringore. Cette saison, Monsieur Delajod a été au sifflet de trois matches du PSG. La rencontre aller entre les deux équipes remportée 3-0 par les Parisiens grâce à un triplé de Kylian Mbappé, le Classico (4-0, 24 septembre, 6e journée) et le match nul sur la pelouse de Lille (17 décembre, 16e journée). En 19 matches toutes compétitions confondues, il a distribué 75 cartons jaunes, trois rouges et sifflé six penaltys.