L’AS Roma sort du silence sur le dossier José Mourinho

Cet été, le PSG devrait changer d’entraîneur. Depuis plusieurs jours, José Mourinho est avancé comme la piste la plus chaude. L’AS Roma, club avec lequel il est sous contrat, a évoqué l’avenir du coach portugais.

Même si Christophe Galtier a encore un contrat jusqu’en juin 2024 avec le PSG, le coach ne devrait plus être sur le banc parisien à l’issue de la saison. Plusieurs noms ont été avancés pour le remplacer comme Julian Nagelsmann, Thiago Motta, Zinedine Zidane ou encore José Mourinho. Ces derniers jours, le coach portugais semblait être en avance dans la course. Selon les dernières informations, Luis Campos aurait entamé les discussions avec son agent, Jorge Mendes, pour évoquer une possible arrivée sur le banc du PSG.

« Il a très bien répondu et je suis tranquille »

Interrogé à ce sujet, José Mourinho a manié l’humour. « S’ils me cherchent ils ne m’ont pas trouvé parce qu’ils ne m’ont pas parlé. » Hier, l’AS Roma affrontait le Bayer Leverkusen en demi-finale aller de l’Europa League (1-0). À l’issue de cette rencontre, Tiago Pinto, le directeur sportif du club italien, a été questionné sur l’intérêt du PSG pour le Special One. « Je suis rassuré par cette question, on me l’a posée à chaque élimination cette saison. J’espère qu’on me la posera aussi à Budapest (lieu de la finale de la Ligue Europa, ndlr). Il a très bien répondu et je suis tranquille« , explique le dirigeant au micro de Sky Sport Italia.