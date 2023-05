Sous la menace des Pays-Bas, la France a officiellement conservé sa 5e place à l’indice UEFA. Une donnée très importante en vue de la nouvelle réforme de la Ligue des champions en 2024-2025.

En grande difficulté cette saison sur la scène européenne, le football français peut respirer. Sous la menace des Pays-Bas pour la 5e place à l’indice UEFA, la France est assurée de conserver sa place grâce à la victoire du West Ham d’Alphonse Areola face à l’AZ Alkmaar (2-1) en demi-finale aller de Ligue Europa Conférence. Une place importante pour le futur des clubs français en Ligue des champions. « Le calcul du coefficient UEFA est fait de la manière suivante: deux points pour une victoire (hors tirs au but), un point pour un nul, un point pour une qualification au tour suivant et zéro pour une défaite, le tout divisé par le nombre de clubs engagés au début de la compétition (cinq pour les Pays-Bas) », rappelle RMC. Ainsi, pour chiper la place de la France à l’indice UEFA, l’AZ Alkmaar devait impérativement remporter ses trois derniers matches (hors tirs au but). Mais cette défaite met fin aux espoirs des Pays-Bas, même en cas de victoire finale du club néerlandais dans la compétition. « Avec 61.164 points, un total qui n’évoluera plus, la France est 5e, 1.264 point devant les Pays-Bas (59.900 points). »

La France passera 6e dès le début de saison 2023-2024

Avec la nouvelle réforme de la Ligue des champions qui verra le jour lors de la saison 2024-2025, l’Hexagone va bénéficier de quatre clubs pour la première édition de la nouvelle formule, soit un club français en plus pour la reine des compétitions européennes. Les trois premiers seront automatiquement qualifiés tandis que le quatrième devra franchir deux tours de qualification : le troisième tour préliminaire puis les barrages. Au total, la France pourra être représenté par sept clubs en Coupes d’Europe. Si cela est une bonne nouvelle pour la saison 2024-2025, cette situation ne sera pas figée. « Le classement général de l’indice UEFA étant calculé sur la base des résultats européens des cinq dernières saisons, ceux de 2018-2019 ne seront plus pris en compte la saison prochaine. Or, la France avait réalisé un meilleur cru que les Pays-Bas (10,583 points contre 8,600) et va donc perdre son avantage de 1,983 point obtenu alors », rapporte L’Equipe. Ainsi, la France passera derrière les Pays-Bas dès le début de la saison prochaine. Les Néerlandais possèderont 0,719 point de plus que la France. Un écart qui peut s’agrandir selon les derniers résultats de l’AZ Alkmaar en C4. « Si les modes d’attribution des qualifications européennes n’ont pas changé d’ici là, la France n’aura alors virtuellement plus que trois clubs qualifiés en C1 (deux directement et un en tour préliminaire) et six en Coupes d’Europe pour 2025-2026. » La France devra désormais combler son retard dès la saison prochaine.