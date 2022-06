Celui qui a été le directeur sportif du PSG jusqu’à l’ultime journée de championnat a eu jusqu’aux derniers moments de la saison des idées afin de préparer la saison 2022-2023. Selon Le Parisien, la première idée de Leonardo concernait Mauricio Pochettino. En effet, le média avance que l’idée de licencier le technicien argentin venait de l’Emir du Qatar, et a émergé dès le 9 mars dernier et l’élimination en huitième de finale en Ligue des Champions. Cela tombait bien, puisque personne en interne ne souhaitait poursuivre l’aventure avec l’ancien coach de Tottenham. Leonardo ne supportait plus la communication de Mauricio Pochettino, qui disait être là pour appliquer les idées du club et non les siennes. Des propos par lesquels le directeur sportif se sentait visé. Leonardo avait donc l’envie de placer Thiago Motta sur le banc du PSG toujours selon Le Parisien. Malgré son licenciement du club en 2019 alors qu’il dirigeait les U19, l’Italien a conservé de bonnes relations avec le dirigeant brésilien.

Des noms ronflants en renfort

Fier de son mercato 2021 principalement basé sur l’idée de recruter des joueurs libres à l’image de Donnarumma, Messi, Ramos ou encore Wijnaldum, Leonardo avait l’idée de recommencer cet été. C’est en ce sens que Brésilien souhaitait s’attacher les services de Paul Pogba et Ousmane Dembélé, arrivés en fin de contrat tous les deux respectivement avec Manchester United et le FC Barcelone. Sur le front de l’attaque comme le second, Leonardo avait également coché le nom de Sadio Mané. Récemment au micro d’RMC, c’est Bacary Cissé, le conseiller en communication de l’international sénégalais qui révélée les choses : « Leonardo a eu plusieurs contacts avec son agent allemand. Ils se sont vus, ils ont discuté des tenants et aboutissants d’un éventuel transfert de Sadio au PSG, mais ça s’est arrêté là. Tout le monde sait que Leonardo était sur un siège éjectable, il fallait attendre… ».

Le Parisien écrit également que le directeur sportif brésilien, en cas de départ pour le Real Madrid, avait l’idée de remplacer Kylian Mbappé par Mohamed Salah. Une piste qu’il avait explorée dès l’été 2021. Il avait également le souhait de remplacer Di Maria et penser à l’après Messi. Le premier des deux Argentins a d’ailleurs quitté le club de la capitale en étant en colère contre Leonardo, estimant que la promesse verbale de le conserver n’a pas été tenue par le directeur sportif brésilien.