L’attaque du PSG imaginée par Luis Campos

Si le milieu de terrain est souvent qualifié comme le secteur de jeu à revoir au PSG, Luis Campos semble porter également un regard attentif à l’attaque Rouge & Bleu. En effet, au Paris Saint-Germain c’est une défense à 3 qui devrait se dessiner, ainsi qu’une attaque menée par deux éléments. Si on imagine facilement Kylian Mbappé et Lionel Messi menée l’offensif, le dirigeant portugais souhaiterait doubler les postes selon Foot Mercato. C’est en ce sens que Luis Campos ciblerait des noms bien précis.

Hugo Ekitike dans le viseur

Le premier ou un des premiers dans la liste : Hugo Ekitike. L’attaquant de 20 ans serait destiné à être la doublure de Kylian Mbappé, et même prendre la relève du natif de Bondy (93). La piste le menant à Newcastle étant désormais peu existante, le Rémois serait sur les tablettes du PSG, et plairait personnellement à Luis Campos. Auteur de 10 buts et 3 passes décisives la saison passée, Hugo Ekitike et son agent entretenaient des relations avec le club de la capitale, avant même l’intronisation officielle de Luis Campos. De leur côté, les dirigeants rémois sont également en contact avec leurs homologues parisiens.

Celui qui assiste Luis Campos dans sa mission, Antero Henrique, valide la piste menant à Ekitike. Nos confrères de Foot Mercato l’affirment : « La piste est toujours active« . Cependant, ces derniers affirment également que le PSG « n’est pas pressé et attend de voir comment évolue le mercato« .

Lewandowski et Scamacca dans la liste également

L’idée pour la nouvelle direction sportive serait, en plus d’avoir Hugo Ekitike, de s’attacher les services de Robert Lewandowski et Gianluca Scamacca. Le premier, au profil confirmé, pourrait s’intégrer parmi les deux éléments qui tiendront le secteur offensif. Si le Polonais pourrait évoluer aux côtés de Kylian Mbappé, c’est un véritable casse-tête qui se poserait pour Christophe Galtier sur les cas de Neymar et Messi. Pour rappel, Robert Lewandowski a affiché clairement ses envies de départ du Bayern Munich par le biais de différentes sorties médiatiques, et semble promis au FC Barcelone. Cependant, Foot Mercato affirme que « le PSG rêve toujours de Robert Lewandowski« .

Gianluca Scamacca pourrait également trouver sa place au sein de l’effectif du PSG. En effet, à 23 ans, l’attaquant italien pourrait arriver en tant que doublure toujours selon Foot Mercato. Malgré la gourmandise des dirigeants de Sassuolo qui réclament la somme de 50 millions d’euros selon RMC Sport, la piste resterait donc active.