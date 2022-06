Les grandes manoeuvres débutent au PSG. Après la prolongation de contrat de Kylian Mbappé jusqu’en 2025 et la nomination de Luis Campos au poste de conseiller sportif, le club de la capitale connaîtra d’autres changements dans les jours à venir, à commencer par celui de l’entraîneur. Mais les Rouge & Bleu veulent également renforcer leur effectif pour l’exercice à venir. Ainsi, Luis Campos souhaiterait renforcer l’attaque du PSG. Si le nom de Gianluca Scamacca (Sassuolo) revient ces derniers jours, les dirigeants parisiens auraient également ciblé une autre piste de renommée internationale.

Lewandowski dans le viseur du PSG et de Luis Campos

Selon les informations de L’Equipe, Robert Lewandowski serait dans le viseur de Luis Campos. Le dirigeant portugais estime que l’international polonais « apporterait une réelle plus-value à l’effectif. » En fin de contrat en juin 2023 avec le Bayern Munich, l’attaquant de 33 ans désire fortement quitter la Bavière et vivre une nouvelle aventure. Son profil pourrait notamment être complémentaire du trio offensif Mbappé-Messi-Neymar, rapporte L’E. Cela permettrait également aux Rouge & Bleu d’éviter une Mbappé dépendance, comme la saison passée. En effet, le Polonais a empilé les buts cette saison avec un total de 50 réalisations en 46 matches toutes compétitions confondues. « L’intérêt pour le Polonais (33 ans) n’est pas nouveau, pas plus que les interrogations de l’intéressé sur son avenir, mais la porte fermée à double tour par leurs homologues bavarois ne les a jamais incités à aller plus loin. » Mais avec une année de contrat restante, la donne a changé pour le 2e du Ballon d’Or 2021.

Une opération complexe

Ces derniers temps, Robert Lewandowski multiplie les sorties pour annoncer ses envies d’ailleurs. Mais avant d’envisager un réel intérêt des Rouge & Bleu, de nombreux paramètres devront être pris en compte, à l’image de la concurrence avec d’autres clubs. Depuis de nombreuses semaines, l’ancien du Borussia Dortmund est annoncé avec insistance au FC Barcelone. Il a même été érigé comme la priorité absolue du club catalan pour renforcer son attaque. « À Barcelone, il serait l’incontestable leader de l’attaque : cette perspective alléchante fait que cette destination attirait toute son attention ces dernières semaines », rapporte le quotidien sportif via son site internet. Mais les Blaugrana font face à de grosses difficultés financières et sont en incapacité de réaliser un tel transfert actuellement. Toujours selon L’Equipe, le FC Bayern aurait déjà refusé une première offre de 32M€ du FC Barcelone. En face, le PSG possède des finances plus solides. Mais avant d’avancer leurs pions dans ce dossier, les dirigeants parisiens devront dégraisser leur effectif en commençant par trouver un point de chute à Mauro Icardi (sous contrat jusqu’en 2024). Avec cette rumeur Robert Lewandowski, l’avenir de Neymar dans la capitale pourrait également être remis en cause.

Statistiques 2021-2022 de Robert Lewandowski*

Bundesliga : 34 matches disputés (2.952 minutes) -35 buts et 4 passes décisives

: 34 matches disputés (2.952 minutes) -35 buts et 4 passes décisives Ligue des champions : 10 matches disputés (876 minutes) – 13 buts et 3 passes décisives

: 10 matches disputés (876 minutes) – 13 buts et 3 passes décisives Coupe d’Allemagne : 1 match disputé (90 minutes)

: 1 match disputé (90 minutes) Supercoupe d’Allemagne : 1 match disputé (88 minutes) – 2 buts

*Source : Transfermarkt