Officiel : Letellier rempile pour deux ans avec le PSG

Arrivé au Paris Saint-Germain à l’été 2020, Alexandre Letellier a paraphé aujourd’hui un nouveau contrat avec les Rouge & Bleu. Etant en fin de contrat depuis le 30 juin dernier, le gardien de but voit son aventure se poursuivre avec le PSG pour deux saisons supplémentaires, soit jusqu’au 30 juin 2024. Dans un rôle assez délicat en tant que troisième gardien derrière des grosses pointures à son poste que son Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas, son professionnalisme plaide en sa faveur lorsqu’il s’agit de signer un nouveau bail. Formé au Paris Saint-Germain, cet aspect n’est évidemment pas à négliger tant il est nécessaire au club de la capitale d’inscrire des joueur formés en France afin d’entrer dans les clous et pouvoir disputer toutes les compétitions, notamment le Ligue des Champions.

Letellier – PSG, l’histoire continue

C’est lors de la dernière journée de championnat 2021-2022 qu’Alexandre Letellier entre en jeu pour la première fois de la saison, faisant ainsi de lui, un champion de France 2022. S’il a pu inscrire son nom dans l’histoire du dixième titre de champion national du PSG, tout aurait pu s’arrêter ce 21 mai tant les discussions ont durées entre le joueur et le club. A la fin de la saison dernière, la femme du principal intéressé, Chloé Letellier, avait pris la parole afin de clarifier la situation autour de son compagnon.

C’est au début de l’après-midi ce lundi, qu’Alexandre Letellier a été aperçu à sa sortie du siège du Paris Saint-Germain, maillot floqué à son nom sur l’épaule, des images captées par Canal Supporters.