Christophe Galtier : « Il n’y a pas de meilleur endroit que le PSG pour gagner »

Après de longues semaines d’attente, le Paris Saint-Germain tient son nouvel entraîneur. Christophe Galtier s’est engagé avec le club de la capitale jusqu’en 2024. Si le technicien français s’est rendu hier à la Factory, siège du PSG, il a été officiellement présenté aujourd’hui lors d’une conférence de presse qui s’est tenue dans l’auditorium du Parc des Princes. Une première sortie en tant que coach du Paris Saint-Germain aux côtés du président Nasser Al-Khelaïfi durant laquelle le technicien français a répondu aux questions des journalistes présents sur place pendant près de 40 minutes.

Les premiers mots de coach Galtier

« Je suis ému oui, fier oui. Je suis arrivé ici il y 45 minutes au Parc des Princes, une place emblématique du football français. Il va falloir travailler tous ensemble pour rendre les gens heureux. Je mesure la responsabilité qui m’est donnée, mais seul c’est difficile, ensemble nous somme plus fort. Jai mis peu de temps pour prendre ma décision quand Luis Campos m’a présenté le projet. La présence de Campos au PSG est évidemment importante, les discussions avec mon président aussi« .

La gestion du vestiaire

« La question se pose. Ce sont avant tout des joueurs, qui veulent gagner, jouer, et prendre du plaisir. Je vais beaucoup échanger avec l’ensemble des joueurs. J’ai déjà eu des vestiaires avec beaucoup d’égo. C’est un privilège d’avoir un tel vestiaire. Il faut échanger, mais aussi imposer. On doit avoir un projet commun sans aucun compromis. Je ne vais pas révolutionner le vestiaire, je vais observer et écouter. Je sais que j’aurais l’appui de tout le monde à partir du moment où un joueur ne se pliera pas au projet« .

Le style de jeu

« Il faut avant tout gagner. Mais avec un tel effectif et la réputation d’un tel club, il faut bien jouer. Par rapport à ce que j’ai pu faire dans le passé, il y aura une approche différente dans le jeu. Je vais avoir des joueurs de haut niveau. Le PSG a très souvent la balle, fait face à des blocs bas. Il faut garder un équilibre, mais bien évidement ça ne ressemblera pas à ce que j’ai pu faire avant parce que j’ai des joueurs incroyables« .

Système de jeu

« Non je n’ai pas encore rencontré les joueurs. Mais j’en ai parlé avec la direction sportive. Tout d’abord je m’adapterai à l’équipe. On rentre dans une période où il y aura beaucoup de mouvement. Je m’aperçois qu’il faut avoir un style de jeu très précis, et il faudra mettre les joueurs dans les meilleures conditions. On parle beaucoup d’une défense à 3 avec la participation de nos pistons, j’ai la chance d’avoir des couloirs incroyables. Il y a une grande orientation sur une défense à 3« .

Sa manière de travailler avec Campos

« Avec Luis on a travaillé plus de trois ans ensemble. Les échanges sont permanents. Sur la construction de l’équipe il sait ce que j’attend de mon équipe et ce que je veux en voir. Avant de partir sur le recrutement on a beaucoup échangé avec le président aussi. Depuis qu’on travaille ensemble, jamais un joueur est venu sans mon accord. A partir du moment où lui est en charge du recrutement, il est en relation direct avec les joueurs et leur environnement. S’il y a bien quelqu’un qui connaît les joueurs c’est lui. Quand des choses ne me plaisent pas, il y a mon intervention, mais avant ça, je discute avec lui pour voir les décisions à prendre« .

Un Marseillais à Paris

« Je suis l’entraineur du PSG (sèchement). Je suis née à Marseille, c’est un fait. On fait un métier de passion, on veut gagner, on veut le meilleur endroit pour gagner, et il n’y a pas meilleur endroit pour gagner que le Paris Saint-Germain. Et quand les discussions ont commencées avec Paris, croyez moi, depuis des semaines mes nuits sont consacrées au PSG« .

Christophe Galtier sur le cas Neymar

« Neymar est un joueur de classe mondiale, un des meilleurs au monde. Quel entraîneur ne le voudrait pas dans son effectif ? Ensuite, je parlais d’équilibre, quel que soit le niveau il faut de l’équilibre. J’ai une idée précise (sur l’utilisation de Neymar sur le terrain ; NDLR). Je vais le rencontrer, et je serais aussi à l’écoute. Mais bien évidement je suis pour qu’il reste avec nous« .

Interrogé sur sur Kylian Mbappé

« Il y a Kylian mais aussi tous ses partenaires qui sont tous des joueurs de classe mondiale. En tant qu’entraîneur français j’étais content (de sa prolongation ; NDLR), c’était bien pour notre football, notre championnat, mais aussi pour le PSG. Je n’ai pas échangé avec lui, je n’ai échangé avec aucun des joueurs. Je sais ce qu’il attend de l’équipe, et ce qu’il apporte. C’est un des meilleurs joueurs au monde, mais avant tout un joueur du PSG. Et je pense que toute les individualités avec qui je vais être tout à l’heure (en référence à son premier entraînement dans la foulée de cette conférence de presse ; NDLR), si elles sont au service du collectif, le PSG fera une très grande saison. Kylian est un grand joueur, sur qui il ne faut pas rajouter de la pression. Il continuera d’être décisif comme la saison dernière« .

Sur le poste de gardien de but

« Je vais rencontrer très rapidement les deux gardiens. J’ai vu la gestion qu’il y a eu, je ne vais pas la commenter. J’ai l’habitude de nommer un numéro 1 et un numéro 2, et ça peut s’inverser en fonction des performances« .

Il revient sur les compromis qu’il a évoqué

« Il est important d’avoir le soutient et l’appui de son président par rapport à cela. La manière de travailler avec Luis Campos c’est qu’il n’y a aucun compromis. L’exigence, et évidement le travail. Il y aura quelques manquements ça peut arriver, mais on essayera de les limiter. Mais aucun joueur n’est au dessus de l’équipe. Mon objectif c’est pas de leur apprendre à être bon de la tête, faire des passes … mais créer un collectif. Je suis déterminé à faire une grande saison. Si des joueurs sortent de ce cadre, il seront écartés. De quelle manière ? Ca reste en interne. Mais pas un joueur sera au dessus du club« .

Sur les retours anticipés à l’entraînement

« (Sourire) C’est la rentrée des classes, beaux cartables, tout est nickel (sourire). Plus sérieusement, les derniers joueurs rentreront le 11, les dates ont été raccourcies pour que tout le monde soit là le plus tôt possible, c’est agréable. Je vais aller les rencontrer, ils ont commencé à travailler. Les retours de Neymar et Léo (Messi ; NDLR) étaient prévus aujourd’hui« .

Sur la notion de bling-bling

« En préparant les conférences de presse, on essaye d’anticiper des questions (sourire) mais celle-là … Je suis un entraîneur exigeant, qui aimer travailler, voir ses joueurs travailler, qui aime gagner, mais j’aime voir mes joueurs heureux. Pour qu’ils soient heureux, je pense que l’effectif doit être réduit. On en a beaucoup parlé avec la direction. On peut pas avoir dans le vestiaire des joueurs qui ne jouent pas. Les joueurs qui ne jouent pas sont malheureux et plus il y a des gens malheureux, moins il y a de performance. On va faire en sorte de réduire l’effectif et de trouver la bonne taille d’effectif pour faire en sorte que tout le monde puisse participer à cette saison là« .