Comme attendu depuis de nombreuses semaines, Luis Campos intègre l’organigramme du PSG. Après des jours d’attente, le club de la capitale a officialisé la nouvelle aujourd’hui via un communiqué. Le Portugais occupera le rôle de conseiller sportif des Rouge & Bleu. Il aura pour objectif de dénicher les talents de demain et de réaliser des bons coups sur le marché des transferts. Il aura également la lourde tâche de remettre de l’ordre au sein du club. Luis Campos avait notamment réussi des belles aventures à l’AS Monaco et au LOSC, deux clubs qui sont devenus champions de France ces dernières années (2017 pour l’ASM et 2021 pour Lille).

Luis Campos est ravi de rejoindre le PSG. « Je suis très heureux de rejoindre le Paris Saint-Germain, que je considère comme le club le plus ambitieux et passionnant dans le monde du football. Nous partageons la même vision, une vision en laquelle je crois fermement, et je suis impatient de commencer à travailler pour développer le potentiel exceptionnel du club. »

Une arrivée qui entraîne le départ de Leonardo

Cette arrivée de Luis Campos entraîne par la même occasion le départ d’un autre dirigeant. En effet, Leonardo a été démis de ses fonctions de directeur sportif. Si le PSG n’a pas officialisé le départ du Brésilien, de nombreux médias ont annoncé à l’issue de la victoire face au FC Metz (5-0) le 21 mai dernier le départ de l’ancien joueur des Rouge & Bleu. À l’instar de Mauricio Pochettino, Leonardo ne sera plus dans l’organigramme du club pour la saison à venir. Après un premier passage entre 2011 et 2013, le Brésilien était revenu dans la capitale en juin 2019 afin de remettre de l’ordre chez les Rouge & Bleu après une nouvelle désillusion européenne.

Malgré des beaux coups sur le marché des transferts (Keylor Navas, Gigio Donnarumma, Achraf Hakimi, Nuno Mendes…), le dirigeant parisien a souvent été critiqué, notamment pour son recrutement basé sur les stars et son incapacité à vendre les indésirables de l’effectif.