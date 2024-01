Devenu la star principale du PSG, Kylian Mbappé attire toute la lumière. Et le numéro 7 du PSG doit répondre aux nombreuses attentes autour de lui.

À 25 ans, Kylian Mbappé a déjà une carrière bien remplie. L’attaquant du PSG a rapidement été au centre des projecteurs. Une grosse pression qu’il a su gérer grâce à une mental bien solide depuis son plus jeune âge. Dans un entretien accordé à GQ France (et réalisé fin novembre après le match nul face à Newcastle), l’international français a été questionné sur son mental de champion et sa vision du foot. Il a aussi évoqué l’augmentation des matches dans une saison de football et les risques. Extraits choisis.

Son envie de gagner

« L’envie de gagner, de repousser les limites et de faire de grandes choses est ancrée en moi. Je pense que je le dois à l’éducation et l’accompagnement que j’ai reçus sur et en dehors des terrains qui m’ont aidé à me construire en tant que joueur et en tant qu’homme. On a tendance à l’oublier mais on reste d’éternels enfants quand on joue au football. Alors certes le niveau change mais la mentalité pas vraiment parce que la passion traverse les années. »

Comment fait-il face aux critiques ?

« Nous sommes dans une époque de surconsommation, avec beaucoup de matchs, où les gens attendent énormément des joueurs. J’ai démontré que la pression ne me touche pas négativement et je dirais même que j’en ai besoin pour performer. C’est ça qui permet de maintenir le degré d’excellence requis pour jouer dans les plus hautes sphères. »

Sa progression

« Je pense qu’au-delà des paramètres techniques, de devenir meilleur du pied gauche ou de la tête, ce qui compte le plus c’est d’élargir sa vision du sport. En jouant pour six ou sept entraîneurs différents, j’ai appris six ou sept manières de faire mon métier. J’ai développé différentes facettes de mon jeu et je me suis sans cesse renouvelé. Le bon état d’esprit pour progresser c’est d’écouter et de s’adapter. »

Sa récupération physique entre les matches

« C’est tout ce travail invisible qui permet d’enchaîner les rencontres et de revenir plus facilement d’une éventuelle blessure. J’ai une salle de sport bien équipée chez moi mais je préfère passer un maximum de temps au centre d’entraînement et y faire tout ce que j’ai à faire quitte à rester tard. La récupération est aussi mentale. Le club c’est le travail, et chez moi c’est un espace chill où je suis plus détendu et où je passe du temps avec ma famille que je ne vois pas beaucoup. »

L’augmentation du nombre de matches

« Nous sommes en train de nous approcher du modèle de la NBA avec des saisons à soixante-dix matchs. Personnellement je ne suis pas contre jouer autant, mais nous ne pourrons pas être bons à chaque fois et donner au public le spectacle attendu. En NBA, les joueurs ne jouent pas tous les matchs et les franchises pratiquent le load management (laisser au repos, des stars de l’effectif qui ne sont pas blessées, ndlr). Mais, aujourd’hui, si je décidais de dire ‘je suis fatigué, je ne joue pas samedi’, ça ne passerait pas. Le spectateur qui paie sa place, et qui va peut-être te voir une seule fois dans la saison, veut assister à une performance digne de ce nom et c’est normal. Pourtant, c’est un mode de gestion différent auquel le foot s’expose si le nombre de matchs augmente. Je ne veux pas faire le donneur de leçon, mais nous devons avoir une réflexion commune pour réussir à offrir le meilleur spectacle possible et que joueurs, spectateurs et instances s’y retrouvent. »

Les départs de joueurs importants dans les championnats hors-Europe

« Beaucoup de grands joueurs qui ont marqué l’histoire du football ont quitté l’Europe cet été et nous entrons dans une nouvelle ère du football. C’est le cycle normal de ce sport et à un moment ce sera à mon tour de partir. Ces changements ne me préoccupent pas et je pense simplement à poursuivre ma carrière en suivant mon propre chemin. »

L’Euro 2024 avec les Bleus

« Nous sommes l’une des équipes les plus attendues de cette compétition et nous sommes prêts et sereins. Nous avons fait de très bonnes qualifications et notre objectif est de gagner. La dynamique à la fois sportive et humaine du groupe est top. Nous avons perdu de grands champions cette année, des joueurs extrêmement importants comme Hugo Lloris ou Raphaël Varane mais le groupe n’a finalement pas été impacté. Ça démontre une réelle cohésion et une capacité d’adaptation. »

Une participation aux JO 2024 ?

« Je suis arrivé à un stade de ma vie et de ma carrière où je ne veux plus forcer les choses. Si on me laisse les faire, j’irais avec grand plaisir mais si ce n’est pas possible, je comprendrais. Pour tout sportif, les JO ont une place spéciale et je souhaitais déjà aller à Tokyo car je veux tout gagner et inscrire mon nom dans l’histoire de l’équipe de France comme celui d’un joueur qui a compté. »