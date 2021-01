En fonction au PSG depuis hier, Mauricio Pochettino va entrer dans le vif du sujet avec un premier entraînement, de reprise, cet après-midi, au centre Ooredoo. En attendant, l’heure est aux portraits, aux présentations de “Poche” en tant que coach. Julien Laurens, journaliste spécialisé sur le football anglais pour RMC Sport, a dépeint Mauricio Pochettino, passé en Grande-Bretagne par Southampton et Tottenham.

“A Southampton, sans avoir l’effectif de Tottenham ou du PSG, on voyait déjà très bien ce qu’il voulait faire. Il a cette identité de jeu, ce qu’on reprochait un peu à Thomas Tuchel. C’est clair, défini, un jeu vers l’avant, il attaque beaucoup, avec du mouvement, que ce soit avec les latéraux, les offensifs dans un 4-2-3-1, le pivot du milieu de terrain. C’est beaucoup de pressing, contre-pressing, récupérer le ballon très vite. Ca demande beaucoup de travail. Y compris à l’entraînement. Il arrivait qu’à Tottenham, pendant la préparation, il fasse trois séances par jour. Pour que sa méthode fonctionne, il faut être au top physiquement. Il est d’ailleurs très tatillon sur l’état physique de ses joueurs, sur le poids, sur la diététique. Et puis il y a le relationnel avec le vestiaire. J’ai rarement vu des joueurs pleurer comme avec son départ. Dele Alli, Harry Kane, ils sont allés chez lui pour le remercier, ils ont pleuré. Il a beaucoup fait progresser ses joueurs individuellement et collectivement. Partout. Il les a fait passer à un autre niveau. Pochettino, c’est quelqu’un qui donne beaucoup. Lui-même doit être à 100%. C’est pour ça qu’il était arrivé en fin de cycle à Tottenham. Il y avait eu cette perte d’énergie avec la finale de Ligue des champions perdue contre Liverpool. C’est ce qui lui a coûté sa place”, a commenté le journaliste sur les ondes. “C’est quelqu’un qui est rassembleur, charmeur, qui parfois peut être dur, très dur, avec les joueurs et les journalistes aussi.“