Laurent Blanc s’exprime sur son passage au PSG

Laurent Blanc a été le deuxième entraîneur de l’ère QSI. Malgré son licenciement après l’élimination face à Manchester City en Ligue des Champions (2016), « Le Président » a tout de même laissé un bon souvenir aux supporters parisiens. Pendant trois ans, le PSG, basé sur la possession du ballon, était impitoyable sur la scène nationale, mais aussi impuissant en C1. Après des années sans faire de bruits, Laurent Blanc fait son grand retour sur un banc de Ligue 1. Avec le départ de Peter Bosz ce week-end, le champion du monde 1998 est le nouvel entraîneur de l’Olympique Lyonnais. Interrogé par beIN Sports, il est revenu sur son passage au PSG.

« Je n’ai rien eu le droit de dire la première année, j’ai tout accepté »

« Je suis arrivé à Paris plus qu’en dernière position Je me suis dit : pourquoi pas, tu n’as rien à perdre, les gens qui t’ont pris t’ont un peu pris par défaut, tu as six mois pour prouver que tu peux éventuellement faire six mois de plus… Ça s’est passé comme ça, à Paris (…) Quand j’entends des choses à Paris… Je n’ai rien eu le droit de dire la première année, j’ai tout accepté. Des choses que, maintenant, je n’accepterais plus (…) Vous savez, si je n’ai pas repris de club depuis Paris en Europe, je suis fautif, car des propositions, j’en ai eu. Mais après Paris, il m’a fallu quelque temps pour surmonter un petit peu ça. »