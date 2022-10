Edouard Michut revient sur son départ du PSG

Cet été, il y a eu beaucoup de mouvement au sein de l’effectif du PSG. Les dirigeants parisiens ont réussi à se séparer de ses indésirables. Alors qu’il souhaitait avoir du temps de jeu avec son club formateur, Edouard Michut, voyant qu’il n’était pas forcément dans les plans du nouveau staff parisien, a pris la direction de Sunderland sous la forme d’un prêt avec option d’achat.

Ses débuts dans le club anglais ne sont pas idylliques. Pour sa première avec l’équipe réserve, il a reçu un carton rouge. Depuis son arrivée dans le club de deuxième division anglaise, le jeune milieu de terrain (19 ans) n’a joué qu’une rencontre pour 14 minutes de jeu lors du match de la 13e journée contre Blackpool. C’est sa seule apparition dans le groupe lors des six matches qu’il aurait pu jouer. Le titi du PSG est l’une des pépites que va suivre Téléfoot durant toute l’année. Dans le premier épisode diffusé ce dimanche, Edouard Michut est revenu sur son départ de Paris. « Mon départ du PSG ? J’avais besoin d’un nouveau défi et de m’épanouir le plus possible en ayant du temps de jeu.«