Laurent Blanc : “J’avais tout donné pour le PSG”

Depuis l’arrivée de QSI à l’été 2011, six entraîneurs sont arrivés dans la capitale avec des résultats mitigés. Le coach qui a peut-être le mieux réussi en terme d’idée de jeu, c’est Laurent Blanc. Débarqué à la surprise générale en juillet 2013, l’ancien champion du monde s’est fait remarquer pour son jeu de possession et sa domination en Ligue 1. L’ancien sélectionneur des Bleus est revenu sur sa carrière d’entraîneur dans une interview accordée au média espagnole Panenka et sur le Paris Saint-Germain.

Diriger le vestiaire du PSG après l’équipe de France :

Je n’ai pas vraiment changé ma vision ou mon discours. Ma proposition était la même, jouer un bon football. Nous avons de grands joueurs, il faut donc jouer un bon football. En termes de football, c’était génial. C’est vrai que nous n’avons pas pu gagner la Ligue des champions, car pour cela il faut que les planètes soient alignées, mais nous avons joué un football fantastique. Parfois, je rencontre des joueurs que j’avais et nous sommes d’accord pour dire que nous avons passé un bon moment.

L’arrivée de Messi au PSG :

Honnêtement, c’est incroyable pour le football français d’avoir Messi, Neymar et Mbappé dans le même championnat. Le PSG est sur une autre planète, oui, mais pour le championnat français, il est bon de voir ces joueurs tous les jours. Si je regarde la situation du côté du Barça, je pense qu’ils ont fait des erreurs monumentales. Monumentales. Pas seulement à cause de Messi, mais aussi à cause des quatre ou cinq dernières années. Ils ont perdu des joueurs incroyables, ce qu’un club comme le Barça ne peut pas se permettre. Vous ne pouvez pas perdre Neymar ou Messi, car il est très difficile de les remplacer.

Son départ du PSG :

Je n’ai rien voulu savoir pendant un an et demi, car c’était un défi qui demandait beaucoup d’énergie et j’avais tout donné. À partir de ce moment-là, j’ai reçu des offres, mais j’ai décidé de ne pas les accepter. C’était peut-être ma faute, mais c’est comme ça que ça s’est passé. Et puis, même si le football est ma passion, d’autres choses m’intéressent dans la vie, il y a mes enfants, ma famille…

Le Qatar ? Ce n’est pas du tout pour une question d’argent, mais pas du tout. Évidemment, je suis payé comme n’importe quel autre entraîneur, mais ce n’est pas ma motivation. Je voulais retourner à l’entraînement, pour être proche d’un groupe de joueurs.