Pour absence d’éléments probants, l’Autorité de la concurrence a rejeté la plainte de Canal Plus visant la LFP pour “un abus de position dominante en ne remettant sur le marché que les droits restitués par Mediapro”. Une décision logique préalable à l’annonce d’un accord pour la période 2021-2024 sur les droits TV. Car la Ligue, Canal Plus et beIN Sports ont avancé dans leurs discussions. Aujourd’hui un accord pourrait être annoncé pour la diffusion de la L1 et de la L2. En gros, la LFP percevra 600M€ par an plus des bonus jusqu’en 2024, comme le rapporte l’Equipe. On aura deux affiches de L1 le samedi après-midi (choix 3) et le dimanche soir (choix 1) sur Canal Plus (contre environ 370M€ par an), et les autres rencontres sur une chaîne éditée par beIN Sports et financée par la chaîne qatarienne et le diffuseur historique. Cela contre 165M€/an plus des bonus (de 40 à 100 M€). A ces sommes il faut ajouter les 42M€ versés par Free pour les droits mobiles plus les 18M€ pour la L2. Comme l’explique L’Equipe, Canal Plus pourrait faire une avance à la LFP. Aurait été évoqué, un naming “Ligue 1 Canal+” pour la saison 2022-2023. Quoi qu’il en soit, l’important c’est que les clubs vont pouvoir maintenant rapidement boucler leurs budgets respectifs.