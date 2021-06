Il ne reste que quelques heures avant le début du Championnat d’Europe 2020 via un Turquie-Italie (21h00, TF1, beIN 1). La Nazionale est invaincue depuis 27 rencontres et bénéficiera d’un avantage supplémentaire puisqu’elle joue à domicile, au stade Olympique de Rome. Roberto Mancini devrait confirmer son 4-3-3 pour les débuts des Azzurri. Gigio Donnarumma sera dans la cage et certainement très observé par les supporters du PSG. Devant le gardien de but donné à 99,9% à Paris par TMW, une ligne de quatre composée de Florenzi, Chiellini, Bonucci et Spinazzola. Au milieu de terrain, pas de Pellegrini ni de Verratti (qui pourrait être apte pour le match contre la Suisse le 16 juin). On verra donc à priori dans l’entrejeu Locatelli, Jorginho et Barella. Devant est attendu un trio Immobile-Insigne-Berardi.

ITALIE (4-3-3) : Donnarumma – Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola – Barella, Jorginho, Locatelli – Berardi, Immobile, Insigne

: Donnarumma – Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola – Barella, Jorginho, Locatelli – Berardi, Immobile, Insigne TURQUIE (4-2-3-1) : Cakir – Celik, Soyuncu, Demiral, Meras – Yokuslu, Kaan – Karaman, Calhanoglu, Yazici – Yilmaz