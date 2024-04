LdC : Deux supporters du FC Barcelone interpellés

Pour le compte des quarts de finale aller de Ligue des Champions, le PSG a reçu le FC Barcelone et s’est incliné 2-3. Dans une magnifique ambiance au Parc des Princes, les supporters catalans ont garnis le parcage visiteur à guichets fermés, pas toujours avec le meilleur comportement … .

La rencontre entre le PSG et le FC Barcelone était classée à haut risque en raison de la menace terroriste qui planait ces dernières heures. Cependant, aucun incident n’est à relever en ce sens, mais la police française a tout de même eu à procéder à des interpellations. En effet, parmi les 2 000 supporters du FC Barcelone qui ont fait le déplacement, certains se sont rendus coupables de terribles actes, malheureusement familier dans les stades de foot. En effet, selon la préfecture de police « deux interpellations ont été effectuées par les forces de l’ordre mobilisées dans le cadre du dispositif : apologie de crime de guerre et injure publique à caractère raciste« . Sur des images qui circulent sur les réseaux sociaux, des saluts nazis et des cris de singes ont été aperçus dans le parcage visiteur.