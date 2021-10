Demain soir, le PSG recevra Leipzig au Parc des Princes dans le cadre de la 3e journée de Ligue des Champions. Mauro Icardi a raté les entraînements de dimanche et lundi. L’attaquant argentin s’est absenté à cause de problèmes conjugaux avec sa femme Wanda Nara. Si l’on doutait de sa présence dans le groupe parisien, le journal L’Équipe a annoncé que Maurico Pochettino l’a finalement convoqué pour la rencontre de demain.

En conférence de presse aujourd’hui, Maurico Pochettino n’avait pas fermé la porte à une convocation de son joueur : » Il sera dans la liste. Mais il a connu des problèmes personnels qui l’ont empêché de faire les deux derniers entraînements. On verra ce soir (lundi) s’il est dans le groupe pour demain ». Le joueur de 28 ans n’est pas certain de débuter le match, étant donné son absence ces derniers jours. Seuls Bernat, Rafinha et Rico, non qualifiés, ainsi que Ramos, en phase de reprise, puis Neymar et Paredes, touchés aux adducteurs et à une cuisse, ne seront pas présents lors de cette rencontre.