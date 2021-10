Denis Franchi, jeune gardien italien du PSG, n’est pas connu du grand public. Pourtant, son début de saison est bien chargé, comme peut nous l’indiquer son calendrier. Il s’entraîne avec les professionnels la semaine, joue les matchs le week-end avec la N3 et participe également à la Youth League. Arrivé en 2019 dans le club de la capitale, il se confie dans une interview accordée à GOAL sur sa personnalité, sa relation avec Gianluigi Donnarumma et son début de saison.

Comment le PSG l’a repéré ?



« Lors d’un tournoi à Nantes avec l’Udinese. C’est un tournoi qui s’est bien passé puisque l’on est arrivé en finale, on a perdu aux penalties mais j’ai fait un bon tournoi. Et c’est après que j’ai reçu une proposition. »

Le gardien de 18 ans est revenu sur son grand professionnalisme malgré son jeune âge

« J’aime bien arriver au centre avant l’entraînement, je me prépare, j’ai besoin de faire de la gym pour être prêt et de m’entraîner tout seul quand je peux. Je crois que c’est important de travailler sérieusement surtout parce que l’on est jeune et que l’on doit montrer pourquoi on est ici. Tous les jours, on doit travailler plus que les autres pour montrer au coach et au staff que l’on peut arriver au même niveau que les champions qui sont ici. »

Ce qui lui a permis d’intégrer le groupe professionnel ?

« J’ai toujours montré que j’avais envie d’être là et d’évoluer au haut niveau. Et c’est ce travail qui m’a amené à être avec le groupe professionnel, à jouer avec des champions du monde et les joueurs les plus forts. Quand tu passes d’une équipe jeune à une équipe de joueurs plus expérimentés, tout change. Tu dois montrer que tu es prêt et que tu as la maturité pour jouer ici, parce que sinon c’est compliqué. »

Sa relation avec Donnarumma ?

« Je suis très content qu’il soit venu ici. Avant, je regardais tous ses matchs à la télévision. C’est comme une idole pour moi. En m’entraînant avec lui, j’apprends beaucoup car il me donne des conseils qui sont importants. Je me compare à lui car il reste très jeune. Il me fait du bien. Quand je fais quelque chose et qu’il voit que techniquement ce n’est pas bon, il me dit comment m’améliorer. »

S’il pouvait avoir une qualité de Navas et de Donnarumma :

« Pour Keylor, j’aimerais avoir son jeu au pied. Il dégage l’impression que c’est simple pour lui de jouer et c’est ce que je cherche aussi à apprendre à ses côtés. Pour Gigio, dans la cage il est très fort, rapide au sol et il a des réflexes incroyables. Voilà ce que je prendrai de lui. »

Son rythme du début de saison ?

« Pour moi c’est très important d’avoir du temps de jeu, avec la N3 aussi car je joue face à des adultes et chez les pros je suis toujours face à des adultes. J’ai besoin de ça pour progresser. Et la Youth League, c’est une compétition importante pour le PSG et je gagne encore du temps de jeu. »