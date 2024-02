A deux jours du huitième de finale aller de Ligue des Champions entre le PSG et la Real Sociedad, la club basque voit son infirmerie toujours pleine. Entre absences officielles et incertitudes, la revue d’effectif des côté espagnol.

Entre les compétitions internationales que sont la CAN et la Coupe d’Asie, conjugués aux blessures des uns et des autres, le mois de janvier de la Real Sociedad n’aura pas été de tout repos. Une bonne nouvelle pour le PSG ? A deux jours du match aller des huitièmes de finale de Ligue des Champions, Imanol Alguacil fait face à de véritables doutes, et un véritable casse tête. Officiellement, le coach basque compte une absence jusque-là, celle de son latéral gauche Aihen Munoz. Ce dernier est victime d’une rupture du ligament croisé. Outre son cas, six autres de ses coéquipiers sont dans le doute quant à une présence ce mercredi 14 février (21h sur Canal +) sur la pelouse du Parc des Princes. Selon nos confrères espagnols du quotidien AS, la Real Sociedad pourrait devoir composer sans Mikel Oyarzabal, Aritz Elustondo, ou encore Kieran Tierney. Les trois jours n’ont pas tenu leur place face à Osasuna pour la dernière journée de Liga, et n’ont également pas participé à la séance d’entraînement du lendemain.

🤔🔵 El entrenador de la Real Sociedad sigue sin poder contar con el capitán Oyarzabal y el defensa Aritz Elustondo. Y está pendiente de Tierneyhttps://t.co/tvQr3DBDST — Diario AS (@diarioas) February 12, 2024 Twitter : @Diarioas

Concernant l’important et capitaine Mikel Oyarzabal, Imanol Alguacil et son staff devraient tout mettre en œuvre afin que celui-ci fasse le déplacement avec le groupe à Paris, et prendre une décision quant à sa participation à la rencontre au terme de l’ultime entraînement au Parc des Princes. Concernant Kieran Tierney, si sa convalescence avance bien, le match aller pourrait arriver trop tôt pour l’international écossais. Blessés également, Alvaro Odriozola, Carlos Fernandez et Sheraldo Becker devraient eux être trop court pour participer à ce huitième de finale aller. Dans le sens des bonnes nouvelles, Brais Mendez, Robin Le Normand, Hamari Traoré et Ander Barrenetxea ont participé à la séance d’entraînement de dimanche, et sont tous pressentis pour être titulaire au Parc des Princes.