Quelques heures avant le match du PSG face au LOSC, la Real Sociedad affrontait Osasuna en Liga. Et le club basque n’a pas préparé au mieux son match de Ligue des champions.

À l’instar du PSG, la Real Sociedad disputait son match de laLiga ce samedi. Et pour cette 24e journée de championnat, le club basque recevait Osasuna, positionné dans le ventre mou (12e du classement avant le coup d’envoi). Et le coach Imanol Alguacil a décidé de laisser quelques cadres au repos au coup d’envoi comme Robin Le Normand, Hamari Traoré, Brais Mendez et Ander Barrenetxea tandis que Aritz Elustondo, Alvaro Odriozola, Kieran Tierney, Aihen Munoz, Martin Merquelanz, Mikel Oyarzabal, Carlos Fernandez et Sheraldo Becker étaient à l’infirmerie. Et les Txuri-urdinak se sont inclinés à domicile (0-1) et préparent mal leur déplacement à Paris en Ligue des champions.

Un quatrième match d’affilée sans but pour la Real Sociedad

Pas au mieux de leur forme, les Basques ont pourtant largement dominé les débats devant leur public : 69% de possession 21 tirs contre 9 mais seulement 3 tentatives cadrées, 35 centres à 9. Mais, ils se sont montrés trop brouillon dans le dernier geste. En face, Osasuna s’est montré très réaliste et a pris l’avantage dès le retour des vestiaires grâce à un corner repris victorieusement par Budimir (0-1, 49′). Le club entraîné par Imanol Alguacil est dans une mauvaise passe en ce moment. Les Basques ont enchaîné un quatrième match sans but marqué (0-0 face au Rayo Vallecano, Girona et Mayorque et 0-1 contre Osasuna) et ne voient pas son infirmerie se vider à J-3 de sa confrontation aller face au PSG en C1. En après-match, le coach espagnol a semblé démuni face à l’inefficacité de son attaque : « C’est une folie tout ce que nous parvenons à générer et tu n’es pas capable de marquer un but… » La Real Sociedad ne prépare donc pas au mieux ce huitième de finale aller de Ligue des champions avec bilan de 3 matches nuls, 1 défaite et 0 but marqué lors de ses dernières sorties.

Le XI de la Real Sociedad : Remiro – Aramburu (H.Traoré, 72′), Zubeldia, Pacheco, Galan – Turrientes (Olasagasti, 72′), Zubimendi, Merino (Mendez, 62′), Zakharyan (Barrenetxea, 62′) – Kubo, A.Silva (Sadiq, 62′).