Le PSG lance sa campagne de Ligue des Champions ce mardi soir face au Borussia Dortmund du côté du Parc des Princes (21h00). Jesus Gil Manzano tiendra d’ailleurs le sifflet durant cette opposition.

Après une sacrée désillusion face à l’OGC Nice ce vendredi soir au Parc des Princes (2-3, 5e journée de Ligue 1), le PSG doit remonter sur le pont dès ce mardi. Car oui, la Ligue des Champions revient sur le devant de la scène. Les Rouge et Bleu accueillent, dans ce contexte, le Borussia Dortmund. Des Borussens qui ne connaissent pas non plus un début de saison très fameux et ce, malgré leur dernière victoire à l’arrachée du côté de Fribourg ce samedi après-midi (2-4, 4e journée de Bundesliga).

À voir aussi : Xavi Simons poursuit sur sa superbe lancée avec le RB Leipzig

🗣️"L’objectif c’est de revenir avec l’équipe avant la fin de la saison"



🎙️La première interview de Sergio Rico 🇪🇸 après son terrible accident à cheval



➡️https://t.co/ueWL0ar9O2 pic.twitter.com/nKW0YiJSIM — Canal Supporters (@CanalSupporters) September 17, 2023

Un arbitre espagnol pour PSG – BVB

D’ailleurs, l’UEFA a communiqué sur les différents arbitres qui officieront durant cette première journée de la phase de poule de Ligue des Champions. Le PSG sera ainsi arbitré par Jesus Gil Manzano. L’homme en noir espagnol, âgé de 39 ans, a croisé le club de la capitale à deux reprises au cours de sa carrière. C’était notamment lui qui tenait le sifflet l’an passé lors de l’affiche opposant les Parisiens au SL Benfica. Score final : 1-1. L’année précédente il avait également officié durant le large succès de Kylian Mbappé et ses partenaires face à Bruges (4-1).