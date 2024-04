Quelques heures avant la démonstration du PSG face à l’Olympique Lyonnais (4-1), le Borussia Dortmund était proche de l’exploit face au Bayer Leverkusen (1-1).

Adversaire du PSG pour les demi-finales de Ligue des champions, le Borussia Dortmund était proche de réaliser aussi une semaine de rêve. Après avoir renversé l’Atlético de Madrid en quart de finale retour de C1 (4-2), le BVB affrontait le champion d’Allemagne, le Bayer Leverkusen ce dimanche, à l’occasion de la 30e journée de Bundesliga. Invaincu cette saison toutes compétitions confondues, le club de Leverkusen voulait conserver son invincibilité. Mais pour cette rencontre, Xabi Alonso avait décidé de donner un peu de repos à son maître à jouer, Florian Wirtz, et son buteur Victor Boniface, remplaçants au coup d’envoi. Cinquième au classement avant la rencontre, le BVB doit encore valider son ticket pour une place en Ligue des champions et n’a donc pas pris ce match à la légère. À cette occasion, Edin Terzic a aligné la meilleure formation possible.

Le Bayer Leverkusen insubmersible

Dans un match maîtrisé par le Bayer Leverkusen mais sans réelles occasions franches, la rencontre s’est animée dans les dix dernières minutes du match. Et l’attaquant du BVB, Niclas Füllkrug, pensait donner la victoire à sa formation grâce à son but à dix minutes de la fin du match (1-0, 81′). Dans une fin de rencontre tendue, le champion d’Allemagne s’est battu pour conserver sa série d’invincibilité. Et le Bayer est parvenu à égaliser au bout du temps additionnel sur un corner de Florian Wirtz repris victorieusement par Josip Stanisic (1-1, 90’+7). Un résultat nul qui n’arrange pas les affaires des Marsupiaux, toujours bloqués à la 5e place (57 pts), à deux points du RB Leipzig (4e, 59 pts), son prochain adversaire ce samedi. De son côté, le Bayer Leverkusen enchaîne un 45e match sans défaite.