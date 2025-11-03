Bus Ligue des Champions

LdC : Le PSG s’échauffera avec un maillot en hommage à son sacre en C1

Photo de Mehdi Houzirane Mehdi Houzirane3 novembre 2025

Le PSG arborera une nouvelle tenue d’échauffement ce mardi (21h sur Canal +) avant la rencontre face au Bayern Munich. Un maillot en hommage à son sacre en Ligue des Champions.

Le Paris Saint-Germain continuera de célébrer son sacre en Ligue des Champions ce mardi au Parc des Princes. En effet, à l’occasion de la quatrième journée face au Bayern Munich, les hommes de Luis Enrique arboreront une nouvelle tenue d’échauffement aux couleurs bleu, blanc, rouge, rendant hommage à un moment bien particulier de la victoire du club de la capitale : la célébration aux pied de l’Arc de Triomphe avec le bus et le feu d’artifice aux couleurs du drapeau français.

https://twitter.com/lasource75006/status/1985307256859111430
X : @lasource75006
YouTube : Canal Supporters Paris

Tags
Photo de Mehdi Houzirane Mehdi Houzirane3 novembre 2025

Articles similaires

Nuno Mendes x Vitinha (joie)

XI FIFPRO : Quatre joueurs du PSG reconnus par leurs pairs

3 novembre 2025
Bayern munich

LdC : Le groupe du Bayern Munich face au PSG

3 novembre 2025
Gervot psg l1 20251103 07601 bluoe4

Luis Enrique : « Ousmane Dembélé ? Il va jouer demain c’est sûr »

3 novembre 2025
A9 7853 xft9u5

Vitinha : « PSG / Bayern Munich ? Ce sont les deux meilleures équipes d’Europe »

3 novembre 2025
Bouton retour en haut de la page