LdC : Le match RSO / PSG et la qualification en chiffres

Le PSG a su confirmer sa victoire du match aller (2-0) en huitième de finale de C1 face à la Real Sociedad en l’emportant (1-2) sur la pelouse du Stade d’Anoeta. Au lendemain de cette qualification en quart de finale, retour en chiffres sur la rencontre.

C’est grâce à sa victoire sur le terrain de la Real Sociedad que le PSG accède au stade des quarts de finale de Ligue des Champions. Une performance que n’était plus parvenu à réaliser le club de la capitale depuis deux ans. Dans son histoire, le Paris Saint-Germain se classe dans le top 8 européens pour les huitième fois de son histoire après 1995, 2013, 2014, 2015, 2016, 2020 et 2021. Pour ce huitième de finale face à la Real Sociedad, le PSG s’est imposé à l’aller (2-0) comme au retour (1-2). Une double confrontation pour laquelle le doute n’a pas eu sa place, la troisième fois de son histoire que les Rouge & Bleu parviennent à réaliser cette performance après le 8e de finale de 2014 face au Bayer Leverkusen (0-4 puis 2-1) et en 2016 face à Chelsea (2-1 puis 1-2). Au Pays Basque espagnol, le PSG a acquis sa quatrième qualification sur la scène européenne face à un club d’Espagne (vs FC Barcelone en 1/4 de finale en 1995 ; vs Valence en 1/8 de finale en 2013 ; vs FC Barcelone en 1/8 de finale en 2021). « Il s’agit ainsi du plus haut total de qualifications face aux représentants d’un même pays pour les Parisiens, à égalité avec celui contre les clubs allemands« , souligne le Paris Saint-Germain sur son site officiel.

Kylian Mbappé face à la Real Sociedad – 05/03/2024 (Image : psg.fr)

Si la prestation collective du PSG face à la Real Sociedad a été convaincante, sur le plan individuel un joueur s’est démarqué : Kylian Mbappé. Grâce à son doublé notamment, le Français a été élu homme du match par l’UEFA. En terme de performance, le champion du monde 2018 est désormais impliqué sur 36 buts (24 buts et 11 passes décisives) en 32 matchs de Ligue des Champions à l’extérieur. Une statistique qui le place 8 longueurs devant tout autre joueur depuis ses débuts en C1 (2016/2017) dans ce domaine. En huitième de finale de Ligue des Champions, sur la même période, Kylian Mbappé compte 7 buts inscrits à l’extérieur, soit le plus haut total devant Sadio Mané et ses 6 buts avec Liverpool et le Bayern Munich.

Avec le maillot du PSG sur le dos, Kylian Mbappé compte désormais 40 réalisations en Ligue des Champions. L’attaquant français semble avoir une certaine appétence pour les matchs face aux équipes espagnoles puisqu’il a tout simplement trouvé la faille au cours de ses 7 derniers matchs contre des écuries de Liga en Ligue des Champions, comptabilisant ainsi 10 buts face à des équipes hispaniques.