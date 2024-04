LDC – Le plan d’Ilkay Gündogan pour éliminer le PSG

Dans quatre jours, le PSG et le FC Barcelone s’affrontent en quart de finale aller de la Ligue des champions. Ilkay Gündogan a évoqué les clés pour éliminer le PSG.

Après son match contre Clermont ce samedi soir (21 heures, Canal Plus Foot, Canal Plus Sport 360), le PSG recevra – au Parc des Princes – le FC Barcelone en quart de finale aller de la Ligue des champions. Un match attendu par les supporters des deux clubs mais également les joueurs. Ilkay Gündogan, courtisé par le PSG l’été dernier, a finalement rejoint le club catalan libre de tout contrat en provenance de Manchester City. Dans une interview accordée à Sport, le milieu de terrain allemand a évoqué ce choc contre le PSG et donné les clés tactiques pour que son équipe élimine les Rouge & Bleu.

« Nous devrons contrôler les ailiers et très bien défendre sur eux »

« Si on joue comme contre Naples, nous aurons une chance en Ligue des champions cette saison. Après, le PSG est une grande équipe avec de grands joueurs. Nous devrons contrôler les ailiers et très bien défendre sur eux mais il faudra le faire en équipe. Si nous y parvenons, nous aurons une chance, lance l’international allemand dans cette interview, avant d’expliquer, rêver de jouer la finale de la Ligue des champions contre Manchester City, son ancien club. Jouer une finale de Ligue des champions avec le Barça serait extraordinaire. Peu importe l’adversaire mais oui, Manchester City est une équipe fantastique et c’est probablement eux qui ont le plus de chances d’aller en finale. Après, je l’ai toujours dit, cette compétition est cruelle, on ne sait jamais ce qui va se passer. »