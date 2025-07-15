LdC : Le PSG gagne la C1 sans Mbappé ? Aurélien Tchouaméni défend son coéquipier

Après la victoire du PSG en Ligue des Champions le 31 mai dernier, une chanson est revenu : un succès grâce au départ de Kylian Mbappé . Un sujet qui a été évoqué dans le dernier épisode du podcast d’Aurélien Tchouaméni.

Après le départ libre de Kylian Mbappé pour le Real Madrid, le PSG a réalisé la plus grande saison de son histoire. Le date qui sera gravé dans les mémoires restera le 31 mai 2025 et la victoire (5-0) en finale de Ligue des Champions face à l’Inter Milan. Un succès tant attendu … rendu possible par le départ de Kylian Mbappé ? C’est en tous cas ce que certains suiveurs ou supporters du club de la capitale ont pensé après le sacre européen du Paris Saint-Germain. Un réflexion réfutée par Aurélien Tchouaméni, son coéquipier au Real Madrid et en Equipe de France : « Le truc qu’il faut dire, c’est que tous les mecs de Paris qui y ont joué sur ces dernières années ont contribué au fait … C’est comme ça qu’il faut le voir, pas vos histoires de Kylian n’était pas là donc ils ont gagné« , a déclaré le milieu de terrain français dans le dernier épisode de son podcast, The Bridge, avant de lancer son invité sur le sujet, Djibril Cissé : « Je suis totalement d’accord. Ils l’ont gagné. Savourez la victoire plutôt que ‘Kylian n’était pas là, on l’a gagné’, et essayé de le narguer. Non ! Et comme Aurélien le dit, une Ligue des Champions c’est un travail de longue haleine, d’années et de saisons. Donc tous ceux qui sont passé, et Marquinhos l’a dis en remerciant Silva, Zlatan … . C’est tous ces gens là qui ont fait que le Paris Saint-Germain a pris une ampleur et que ça intéresse maintenant les joueurs de venir, et Kylian en fait partie« .